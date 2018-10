Putin anuncia desdolarización progresiva de la economía rusa

Vladímir Putin Credito: AFP

Moscú, octubre 19 - Rusia expulsará progresivamente el dólar de su economía no para tratar de socavar la moneda estadounidense, sino para su propia seguridad, ha afirmado el presidente ruso, Vladímir Putin.



En el marco del foro internacional de debate Valdái, que se celebra en Sochi, el mandatario dijo que la política de EE.UU. socava la confianza en su propia moneda en el resto del mundo.



"Nuestros amigos estadounidenses están cerrando la rama sobre la que están sentados. Es un error típico de un imperio. No estoy reprendiendo a nadie ahora, pero el imperio a veces piensa que puede cometer errores. Sin embargo, en cierto momento ya es imposible rectificarlos. Están socavando la confianza en el dólar como medio de pago", señaló Putin.



Como ejemplo, Putin mencionó la negativa de la Unión Europea de salirse del acuerdo nuclear con Irán, tal como hizo EEUU, y la iniciativa europea de establecer su propio sistema de transferencias internacionales alternativo al sistema SWIFT.



Según el mandatario, Moscú también seguirá su propio camino para independizarse de la moneda estadounidense, "no para tratar de socavar el dólar, sino porque no nos dejan pagar en dólares, imponiendo sanciones de manera permanente".



El presidente afirmó que su país ha encontrado mecanismos para protegerse contra la volatilidad excesiva mediante una transición hacia acuerdos en monedas nacionales con una serie de naciones.



El Departamento del Tesoro de EEUU anunció esta semana que Rusia siguió rebajando su inversión en bonos del Tesoro estadounidense, que disminuyó en 900 millones de dólares entre julio y agosto, hasta los 14.000 millones de dólares. En mayo, Rusia abandonó la lista de grandes tenedores de deuda de EEUU tras recortar sus tenencias en más 81.200 millones de dólares en dos meses, informa la agencia internacional de economía Bloomberg.