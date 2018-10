"No mencionen los precios del crudo": amenaza legal de EEUU genera un cambio en la OPEP

Viena, octubre 18 - La OPEP instó a sus miembros a que no mencionen públicamente sus preferencias sobre los precios del petróleo, en un cambio de estrategia con el que el grupo de países productores de crudo busca evitar el riesgo de acciones legales de Estados Unidos por manipulación del mercado, dijeron fuentes cercanas al cártel.



Un proyecto de ley estadounidense conocido como “NOPEC”, que podría generar demandas antimonopolio a la Organización de Países Exportadores de Petróleo, ha permanecido encajonado durante mucho tiempo y varios presidentes estadounidenses han señalado que vetarían cualquier intento de convertirlo en ley.



Pero el actual mandatario Donald Trump ha criticado abiertamente a la OPEP, a la que responsabiliza de los precios altos del petróleo, y le ha exigido al grupo que aumente la producción para aliviar la presión en un mercado que ronda máximos de cuatro años.



Esto ha puesto nerviosa a la OPEP y a su miembro líder, Arabia Saudita, por lo que podría significar una Ley Sin Cárteles de Producción y Exportación de Petróleo (NOPEC por su sigla en inglés).



La decisión de abstenerse de discutir un nivel de precios preferido -una forma en que el grupo puede guiar las expectativas del mercado- subraya cómo la postura agresiva de Trump sobre el mercado petrolero desestabiliza a la OPEP y pone a prueba los lazos entre los aliados de Riad y Washington.



En julio, altos funcionarios del cártel tuvieron un encuentro en Viena con la firma internacional de abogados White & Case para hablar sobre el proyecto de ley NOPEC, y los letrados aconsejaron evitar la discusión pública de los precios del crudo y más bien hablar de la estabilidad del mercado petrolero, dijeron dos fuentes con conocimiento del asunto.



También se le aconsejó a los funcionarios de la OPEP que exploren canales diplomáticos para ejercer presión y evitar que el proyecto se convierta en ley, indicó una de las fuentes. White & Case no respondió a los pedidos de comentarios de Reuters.



El 1 de agosto, la secretaría de la OPEP envió una carta a los ministros haciendo una recomendación similar.



“Creemos solemnemente que la estabilidad del mercado, y no los precios, es el objetivo común de nuestras acciones”, indicó el ministro de Energía de Emiratos Árabes Unidos (EAU), Suhail al-Mazroui, quien ostenta la presidencia rotativa de la OPEP este año, en la carta a la que Reuters tuvo acceso.



“Me gustaría llamar a los Países Miembros de la OPEP, así como a nuestros socios no pertenecientes a la OPEP, a abstenerse de cualquier referencia a precios en sus comentarios sobre nuestros esfuerzos colectivos o las condiciones del mercado petrolero”, agregó.



Especificar la preferencia sobre los precios del crudo no es la única manera en que la OPEP intenta guiar al mercado. Al reducir la producción puede apuntalar los precios y al aumentar los suministros puede hacer lo contrario, por ejemplo.



Pero la coordinación privada de cómo comunicar el mensaje de la OPEP al mercado representa un cambio respecto de la práctica anterior, cuando Arabia Saudita a menudo señalaba un nivel de precios preferencial al hablar de la política del cártel y buscaba impulsar acciones para alcanzarlo.



Si bien las posibilidades de que la ley NOPEC sea aprobada este año parecen escasas, la preocupación entre los miembros de la OPEP y otros productores de petróleo crece por el temor a que finalmente obtenga el apoyo de Trump, dada su abierta crítica al cártel y a los actuales precios altos del crudo.

