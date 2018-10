Venezuela conmemora, con más pobres, el día internacional para la erradicación de la pobreza

17-10-18.-La pobreza aumentó de ​48,4 % en 2014 a 87 % en 2017, según los datos de la Encuesta sobre Condiciones de Vida en Venezuela

Hay casos más que evidentes, como el de los niños que caminan descalzos por el bulevar de Sabana Grande, todos con el cabello decolorado. Otros, como el del señor que coloca los toldos en una playa en el estado Vargas, hablan por sus ropas que se agigantan a medida que avanza el hambre o por la piel que les cuelga debido a los kilos perdidos. No faltan los que, como el trabajador de una emisora de radio, pasan días completos sin comer, o los que se beben un vaso con agua para engañar al estómago. Probablemente ni se conocen, pero todos están hermanados en ese 87 % de pobreza general reportado por la Encuesta Condiciones de Vida (Encovi) 2017, presentada en febrero de este año.

Este miércoles se conmemora el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, y Venezuela arriba a esta efeméride de Naciones Unidas con más pobres. Según datos de la Encovi, la pobreza aumentó de 48,4 % en 2014 a 87 % en 2017.

"El ingreso sigue siendo el componente que más pesa como causa de la pobreza", precisa, en una de sus conclusiones, la encuesta elaborada por tres universidades: la UCAB, la UCV y la USB.

"Después del ingreso, son la precariedad de los servicios a la vivienda (18,9 %), las condiciones de la vivienda (16,4 %) y el empleo y la protección social (15 %), las principales causas de la pobreza", señalan los investigadores. Queda claro que "el empeoramiento de la calidad de vida, no solo se relaciona con la pérdida del poder de compra, sino que afecta las dimensiones más estructurales de los hogares".

El hambre es consecuencia de la pobreza. Y del tejido del hambre, todos los otros hilos que se desprenden, como el de la carencia de nutrientes. La experta Susana Raffalli recuerda que en Venezuela, según la FAO, mujeres en edad reproductiva tienen anemia.

????Día Mundial de la Alimentación | @susanaraffalli "Dos millones de mujeres en edad reproductiva tienen anemia en Venezuela, según el último reporte de la FAO" #Vivirconhambre pic.twitter.com/adb8H2fWYI — PROVEA (@_Provea) 16 de octubre de 2018

Carlos Trapani y Roberto Briceño León: La imposibilidad de conseguir vacunas también es una forma de violencia / Foto: Jonathan Lanza

No hay informe no oficial en el que no aparezca la pobreza. Uno de ellos es Somos Noticia 2017, elaborado por Cecodap y el Observatorio Venezolano de Violencia. De los 10.499 registros de violencia contra niñas, niños y adolescentes, unos 3.400 se deben al incumplimiento de derechos sociales y a la carencia de políticas sociales básicas, que incluyen la muerte de niños por desnutrición y la intoxicación por comer basura.

El aumento del salario mínimo a 1.800 bolívares soberanos fue como una curita para contener una hemorragia, y aunque generó un alivio momentáneo ya es muy poco lo que resuelve. Es más dinero con el que se compra menos, resumió el economista Douglas Becerra, profesor de la UCV. Con una cesta básica que supera los 30 mil bolívares soberanos, el salario mínimo permite cubrir poco más de 5 %.

Douglas Becerra: Los números de la economía venezolana son los de un país en guerra que la perdió y, encima, lo invadieron / Foto: Jonathan Lanza

La pobreza en aumento en Venezuela alienta la migración. En septiembre pasado, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN), Julio César Reyes, calculaba que más de 2,5 millones de venezolanos se han marchado del país. Solo a Uruguay migraron unos 17 mil, lo que tiene gran impacto para un país pequeño, señaló Reyes.

Nada indica que esto será revertido. Por el contrario —tal como lo advirtieron los economistas Manuel Sutherland y Simón Calzadilla— empeorará en los próximos dos meses porque viene el pago de las bonificaciones de fin de año, y como no hay recursos, el Ejecutivo recurrirá a la impresión de billetes sin respaldo, lo que se traducirá en más hiperinflación.