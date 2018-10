Dólar “paralelo” repunta 50% en solo cuatro días

13-10-18.-Tras conocerse, la noche del lunes, la nueva proyección de inflación del Fondo Monetario Internacional (FMI) de Venezuela en 10.000.000% para el 2019 y 1.350.000% para cierre de este 2018, el dólar paralelo repuntó y ayer se cotizaba en algunos mercados hasta en BsS 150, lo que se traduce a 50% de alza luego de haberse mantenido estable por más de un mes en BsS 100. Se estima que siga en escalada en las próximas horas.



Desde el martes, el “marcador no oficial” se ubicó en BsS 129,89 en promedio, así pasó de miércoles a jueves a BsS 143,36, con levemente un incremento en 6,91%, y para término de la edición remontó a 150, según la actualización de la divisa americana en diferentes cuentas de cotizaciones que se establecen en el mercado negro.



Mientras tanto y pese a las medidas económicas, la divisa a través del Sistema de Divisas de Tipo de Cambio Complementario Flotante de Mercado (Dicom), se posiciona en BsS 62,88 según los resultados de la cuadragésima séptima subasta, muy por debajo del valor del paralelo.



Sobre este hecho se pronunció, hace dos días, el presidente de la República, Nicolás Maduro. Atribuyó la situación a una nueva “guerra” en el sistema cambiario que “desvía el objetivo del programa de recuperación económica” que inició en julio, pero que hasta ahora no ha logrado atacar la subida de un dólar paralelo que amenaza con seguir diluyendo las medidas implementadas.



Esta alza se da luego de que el paralelo se mantuviera por cinco meses asegura Luis Vicente León, presidente de Datanálisis. “Todos creían que el Gobierno había resuelto el problema, pero en el sexto mes, el dólar se disparó y luego se cuadruplicó en menos de tres días”, lo que se debe esencialmente a que “no hay suficiente liquidez en bolívares para que la gente compre la moneda extranjera”.



Razón por la que, dice León, “podría abundar la oferta y cuando no están comprando dólares los vendedores quieren vender sus excedentes”. En agosto, el Gobierno decretó una serie de medidas que incluyeron el aumento del salario y la presunta “liberación” del tipo de cambio, algo que en la práctica no ha ocurrido pues el sistema de subastas sigue vigente y, además, la oferta continúa siendo insuficiente para satisfacer la demanda.



A pesar de que el Ejecutivo subió en 5.000% los salarios, esta acción parece diluirse. El jueves, el Presidente afirmó que se ha tenido un “respiro” con los salarios, sin embargo la recuperación económica llevará tiempo, (…) por lo que advirtió que “podrán disparar el dólar paralelo, pero se los vamos a ganar con el sistema paralelo cambiario que debe instalarse definitivamente en el crecimiento de la oferta de divisas y de Petros”, expresó.



La firma Ecoanalítica habló esta semana del dólar corporativo. Aseveró que en este segmento el tipo de cambio ya estaba “en torno a BsS 190 por dólar”. Su director, Asdrúbal Oliveros, también advirtió que el estancamiento de la divisa negra no se mantendría, a finales de septiembre recalcó que estando entre el paralelo entre BsS 90 y BsS 100 “en términos relativos” estaba barato, “hay que intensificar la cobertura, esa estabilidad no es sostenible por mucho tiempo” y así fue, en los últimos días comenzó la remontada.



Ayer, agentes de este mercado, consultados por este rotativo, explicaron que el dólar paralelo va rumbo a los BsS 200. “Es lo que estamos viendo, hay gente ya vendiendo por encima de los BsS 150 y los interesados compran de una vez, en lo que iba de mes la gente estaba resguardando sus dólares, evitaban vender, solo esperando este repunte, apenas se conoció el alza muchos comenzaron a ofrecer para aprovechar”, comentó en anonimato un intermediario caraqueño.



De este tema, también había hablado el diputado y economista, José Guerra. Hace dos días, señaló que “diversos factores que explican el significativo aumento del dólar”, pero uno fundamental según “es el incremento explosivo de la emisión monetaria”. “ En la primera semana de octubre la misma aumentó 25%, mientras que en términos mensuales la emisión se incrementó 80,7%”.



Antes de la remontada de estos días, también hubo una escalada del dólar antes del anuncio de la reconversión monetaria en agosto. En horas pasó de BsS 40 a BsS 65 hasta ubicarse a BsS 100 en septiembre. Los especialistas financieros siguen insistiendo en la necesidad de establecer un esquema cambiario que permita sostener un mercado dual en el país, uno libre para operaciones cambiarias privadas y otro oficial con una tasa competitiva.



Según cifras de Ecoanalítica, el año pasado un dólar en el país rendía 3,5 veces más que afuera, actualmente solo rinde 1,4 veces más. Esta proporción representa la esencia de lo que está percibiendo el venezolano con respecto al rendimiento de los dólares de los cuales dispone, ya sea por ahorros, vía familiares, o venta de productos del emprendimiento personal fuera del país.

