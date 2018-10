Demanda de Pdvsa en EEUU por corrupción se extenderá hasta 2019

Credito: Archivo

10-10-18.-El grupo de empresas demandadas por Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en Estados Unidos logró una prórroga para presentar su respuesta a las acusaciones de corrupción presentadas en marzo y que buscan un millonaria compensación a favor de la compañía estatal.



La jueza Alicia M. Otazo-Reyes decidió este martes dar a la defensa hasta el 13 de diciembre para responder a la demanda presentada en marzo. Esto extenderá el caso hasta el año 2019. La demora se une a la postergación de la publicación del “informe y recomendación”, en el cual la jueza decidirá tentativamente si Pdvsa US Litigation Trust (el fideicomiso que actúa a nombre de Pdvsa) tiene lo que se conoce como legitimación para demandar, señala Redd Latam, citando documentos del caso.



Pdvsa US Litigation Trust dice que representa a Pdvsa en un esfuerzo por recuperar miles de millones de dólares supuestamente perdidos en su comercio de petróleo a través de la manipulación de ofertas y sobrefacturación. Los acusados ​​dicen que la formación del fideicomiso no cumplió con las leyes estadounidenses o venezolanas.



Cuando el fideicomiso presentó su caso, inmediatamente presentó decenas de citaciones y solicitó una declaración de “urgencia” del tribunal, diciendo que los registros podrían ser destruidos. Pero desde una ráfaga inicial de actividad, el caso se ha estancado debido a la antigüedad, señala Redd Latam.



Los abogados de Boies Schiller & Flexner, que representan al fideicomiso, pidieron a la corte que dejara que el fideicomiso atendiera a algunos acusados ​​sin pasar por el largo proceso que generalmente se usa para las quejas transfronterizas. Otazo-Reyes rechazó la solicitud el 18 de septiembre.



Mientras tanto, el 12 de septiembre, la Asamblea Nacional (parlamento), emitió un comunicado de que el fiscal Reinaldo Muñoz había “usurpado” su posición y que sus actos no deberían ser reconocidos. Muñoz fue uno de los signatarios para la constitución del Pdvsa US Litigation Trust. Los acusados ​​presentaron esa declaración en el expediente judicial.



Los otros firmantes fueron Nelson Martínez, quien está encarcelado en Venezuela por presunta corrupción, y al ejecutivo de Pdvsa, Alexis Arellano.



Por otro lado, ConocoPhillips retiró su caso contra el fideicomiso el 2 de octubre, en el cual alegaba una transferencia fraudulenta si Pdvsa ganaba el caso, ya que esperaba que el dinero debe ir a los acreedores de Pdvsa y la República. ConocoPhillips llegó a un acuerdo con Pdvsa en el que la empresa venezolana pagará $ 500 millones a mediados de noviembre y pagará $ 1.500 millones más en 4 años y medio.

