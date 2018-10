David Paravisini: proyección de FMI sobre inflación de Venezuela es fantasiosa

9 oct. 2018 - Las últimas proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre una hiperinflación de 10.000.000% en Venezuela para 2019 fueron calificadas como fantasiosas por el constituyente David Paravisini, quien, en entrevista con Sputnik, destacó que se publican en medio de una campaña "feroz" contra su país.



"Son especulaciones y a eso nos tiene acostumbrado el Fondo Monetario Internacional y sobre todo cuando hay una campaña contra Venezuela feroz, porque sacan unas cuentas en base a sus propias estimaciones, propios pronósticos fantasiosos", expresó Paravisini.



En su nuevo informe de perspectivas económicas globales, el FMI indicó que Venezuela tendrá en 2019 una inflación de 10.000.000% con una reducción del producto interno bruto de un 5%, mientras que para este año proyecta una caída de un 18%.

Para el asambleísta, la cifra que presenta el FMI no toma en cuenta el Plan de Recuperación Económica que puso en marcha el 20 de agosto el presidente Nicolás Maduro.



"Digamos que en este momento lo que podemos ver es que se están haciendo análisis económicos con fotografías de todo este plan económico que tiene el presidente Nicolás Maduro que todavía no se ha puesto todo en aplicación", expresó.



Paravisini manifestó que una de las estrategias del Gobierno para combatir la hiperinflación es el uso de la criptomoneda petro, que explicó sería una liberación del control cambiario que existe en el país desde el año 2003.



De acuerdo con lo anunciado por Maduro, un petro será equivalente a un barril de crudo y se ancló a otros hidrocarburos para evitar fluctuaciones anormales.

No obstante, para mantener su valor una vez ingrese en el mercado, esta criptomoneda necesita la confianza de los mercados para funcionar como medio de intercambio, pago y ahorro.



Acerca de esta confianza, Paravisini indicó que se dará en función del intercambio con países aliados y sostuvo que recibió un primer visto bueno recientemente por parte del Gobierno de Turquía, país que afirmó que estaba dispuesto a recibirlo el petro como forma de pago.



"Hemos visto unas declaraciones del canciller turco (Mevlüt Çavuşoğlu) en las que asegura que Turquía acepta el petro como forma de pago, es decir, ese Gobierno está aceptando ser garante de las asociaciones financieras", indicó.



Pero manifestó que aún falta que otros gobiernos como Rusia y China que se sumen a la iniciativa de la moneda digital venezolana respaldada en el valor del crudo y otros metales como aluminio y hierro.

El petro fue lanzado hace una semana al mercado internacional, pero aún no se encuentra en venta en las casas de cambio autorizadas para tal fin.



No obstante, ha sido una de las principales banderas del plan de recuperación de Maduro, que incluso ancló la moneda venezolana a este criptoactivo.



Otra de las principales metas del proyecto estatal para recuperar a Venezuela de la crisis económica es aumentar la producción de crudo a al menos 2 millones de barriles diarios.



En los últimos años, la producción de crudo del país caribeño se ha mantenido en picada, de acuerdo al último informe de la OPEP, y en septiembre llegó a 1.200.000 barriles diarios.



La reducción de la producción ha impactado de forma negativa en la economía, en la que el 95% de sus ingresos dependen de este hidrocarburo.



Por ello, el economista cree que esa proyección es "irreal" porque no puede predecir el resultado del plan de recuperación del Gobierno.