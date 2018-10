Hinterlaces: 42% de la población considera que su futuro económico, personal y familiar depende del Gobierno

7 oct. 2018 - El último sondeo realizado por la encuestadora Hinterlaces, entre el 20 de septiembre y el 3 de octubre, compuesto por 1580 entrevistas señala que un 37% de la población considera que los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) solucionan en algo el problema de desabastecimiento de alimentos.



Asimismo, 30% estima que es poco lo que hace, 21% señala que en nada, mientras que 11% indica que mucho. El 1% de los encuestados no sabe no contesta.



A la pregunta de cuándo fue la última vez que recibió la bolsa o caja de alimentos CLAP, 27% de los encuestados contestó hace un mes, 24% menos de un mes, 21% hace dos meses, 10% nunca la ha recibido, 8% hace tres meses y otro 8% hace tres meses.



Preguntados sobre si considera que el sistema de abastecimiento de alimentos CLAP represente una prioridad para el presidente Nicolás Maduro, 68% así lo estima, 38% no lo cree así. El 1% no sabe no contesta.



Finalmente, sobre si piensa que su futuro económico, personal y familiar va a depender más de lo que haga el Gobierno Nacional, un 57% afirma depende de su esfuerzo personal, 42% del Gobierno. 1% no sabe no contesta.

