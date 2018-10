Reuters: Reparaciones en terminal petrolera venezolana se retrasan mientras cae exportación de crudo

Caracas, 02 de Octubre - La reparación de uno de los muelles del principal puerto de exportación de petróleo de Venezuela tardará al menos un mes más tras la colisión de un tanquero en agosto mientras siguen cayendo las exportaciones de crudo de la nación miembro de la OPEP, según fuentes y datos de envío.



Un incidente menor a fines de agosto obligó a la petrolera estatal PDVSA a cerrar el muelle sur del terminal de Jose, uno de los tres que se emplean para enviar petróleo pesado y mejorado a clientes, entre ellos Rosneft de Rusia y Chevron de Estados Unidos, así como para recibir los diluyentes necesarios para formular mezclas de exportación.



Jose generalmente maneja alrededor del 70 por ciento de las exportaciones totales de crudo de Venezuela, que en septiembre disminuyeron un 14 por ciento en comparación con el mes anterior a 1,105 millones de barriles por día (bpd), según datos de Refinitiv Eikon.



Las exportaciones de petróleo son la columna vertebral de la economía venezolana, que lucha por superar una galopante hiperinflación, recesión y escasez de bienes básicos.



PDVSA había estimado que el muelle reabriría a fines de septiembre, pero no se obtuvieron las piezas necesarias, ya que la empresa continúa enfrentando problemas para pagar a sus proveedores extranjeros debido a las sanciones financieras impuestas por Estados Unidos, dijeron fuentes cercanas a sus operaciones.



Cuadrillas de PDVSA completaron la remoción de las defensas dañadas del muelle sur la semana pasada, pero los reemplazos no han llegado al país.



“Se compraron las defensas, pero los fondos para pagar al proveedor fueron retenidos por las sanciones. Se está tratando de triangular la compra ahora, pero eso demorará al menos otro mes”, dijo una de las personas familiarizadas con el asunto.



PDVSA no estuvo disponible de inmediato para hacer comentarios.



La producción de crudo de Venezuela volvió a caer en agosto a 1,448 millones de barriles por día (bpd), según cifras oficiales, llevando el promedio anual a 1,544 millones de barriles por día, el más bajo en más de seis décadas.



Las medidas económicas anunciadas recientemente por el gobierno del presidente Nicolás Maduro, incluido un fuerte aumento de salarios, no han logrado que Venezuela recupere el acceso a suficiente crédito externo para revertir la desaceleración.