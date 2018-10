Politólogo John Magdaleno: El gobierno aplica discurso de la negación de la evidencia y de la realidad

John Magdaleno Credito: UR

02-10-18.-El politólogo y profesor universitario, John Magdaleno,considera que todas las declaraciones del presidente, Nicolás Maduro, y de los principales voceros del gobierno siguen una línea de comunicación basada en “la negación de la evidencia y de la realidad porque en la lógica gubernamental” se intentan evadir los temas controvertidos que pueden socavar las bases de respaldo a la coalición gobernante”.



A su juicio, ”hay una creciente resistencia” del gobierno para reconocer los problemas y dificultades y eso ”lo veremos cada vez más”, subrayó durante una entrevista en Unión Radio.



Magdaleno destacó que para el gobierno las reformas económicas deben ir acompañadas de una campaña comunicacional de apoyo a las medidas implementadas por Maduro. “Es un prioridad para el gobierno comunicar que los impactos del programa son positivos y, por otro lado, que no está pasando nada de mayor relevancia para que se alteren las circunstancias, es un discurso de negación de la evidencia”.



Para Magdaleno, a lo interno del gobierno si se conoce la realidad de lo que está sucediendo en el país. “Si hay preocupación, pero no se admite públicamente porque se piensa que puede socavar las bases de respaldo”.



Sin embargo, remarcó que hay un creciente contraste entre el discurso oficial y la realidad socioeconómica que viven los venezolanos.



“El gobierno sostiene esta estrategia porque no tiene contestación pública de alcance masivo por parte de la oposición”, agregó.