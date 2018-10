Maestros se declaran en emergencia y tomarán acciones sindicales. "El sueldo no nos alcanza ni para poder sobrevivir"

Referencial Credito: Archivo

01-10-18.-Los maestros venezolanos declararon este lunes la "emergencia" del sector educativo primario, que reinició actividades la semana pasada en el país, al tiempo que anunciaron que tomarán "acciones sindicales" si sus reclamos por incrementos salariales y mejores condiciones laborales no son atendidas de inmediato.



El presidente del sindicato de maestros de Caracas, Édgar Machado, dijo a periodistas que el sector está "en una emergencia educativa" producto de los pobres salarios y el mal estado de las infraestructuras educativas, que no fueron atendidas durante el paro por vacaciones, reseñó Efe.



"Los educadores de Caracas estamos cansados, estamos en una emergencia educativa", enfatizó Machado en medio de una pequeña protesta en la capital venezolana.



Una de las cláusulas que no se cumple, aseguró, es la que supone ingresos por el orden de los 6,5 salarios mínimos para los docentes más experimentados (11.700 bolívares ó 188 dólares), así como la bonificación de inicio de clases, que se ubica en 460 bolívares ó 7,4 dólares.



"El presidente (Nicolás Maduro) se cansó de decir que (este) era el mejor contrato (para maestros) a nivel mundial, entonces si es el mejor contrato, que se cumpla", añadió Machado.



Los empleados públicos han denunciado que este último decreto supuso una unificación de facto de los salarios y la eliminación de las tablas largamente discutidas en los contratos colectivos.



Además, señalan que el monto, que asciende a 1.800 bolívares o 30 dólares por mes, no cubre las necesidades básicas de una familia.



"El sueldo no nos alcanza ni para poder sobrevivir (...), la calidad (de vida) de los educadores ha decaído totalmente, no tenemos ni para comprar el zapato más económico", dijo hoy al respecto Machado.



El presidente Maduro, por su parte, dijo hoy en un acto transmitido en cadena obligatoria de radio y televisión, que la educación en el país es "sólida, poderosa y abarcante".