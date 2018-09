Tenedores de bonos Pdvsa 2020 buscan evitar subasta de Citgo

Credito: Aporrea

27-09-18.-Un grupo poseedor de 60% de los bonos Pdvsa 2020 busca impedir que se ejecute la orden de un tribunal estadounidense de subastar las acciones de la subsidiaria venezolana Citgo, pues consideran que provocaría el default de los papeles respaldados por esa empresa.



En un documento presentado al juez que lleva el caso, los tenedores de bonos liderados por Blackrock Financial Management y Contrarian Capital Management, argumentan que la venta de las acciones de Citgo (como ordenó el tribunal para que Crystallex cobre una indemnización de $1.200 millones) haría que el incumplimiento de los pagos de cupones y amortizaciones de octubre de 2018 sea “virtualmente inevitable”, reseña Redd Latam.



Los bonos Pdvsa 2020 son los únicos que la petrolera estatal venezolana no ha dejado de pagar y a finales de octubre corresponde un pago por $949 millones que incluye intereses y parte del capital. Estos papeles tienen como garantía 50,1% de las acciones de Citgo.



“Pdvsa, que ha seguido atendiendo su deuda con los tenedores de bonos a pesar de las circunstancias difíciles, tiene una probabilidad razonable de retener su participación en Citgo Holding si gana la apelación. Sin embargo, si se produce una venta y Pdvsa se ve obligada a desprenderse de sus activos de Citgo Holding antes de que se escuche la apelación, no habrá motivo para que haga los pagos de octubre o posteriores, obligando a los tenedores de bonos a exigir sus garantías, creando así una liquidación altamente disruptiva y evitable”, dijeron los tenedores de bonos en un documento presentado el martes.



Crystallex logró que la justicia estadounidense validara su argumento de que Pdvsa es el alter ego de la República de Venezuela y por tanto accedió a la solicitud de embargo de Citgo, para que la minera canadiense cobre la indemnización otorgada por un tribunal arbitral equivalente a $1.200 millones por la expropiación de sus activos en Venezuela durante el gobierno de Hugo Chávez.



Pdvsa se ha defendido en los tribunales y argumentó que Crystallex intenta vender las acciones de Citgo por debajo de su valor real con el fin de hacerse con la empresa que refina y transporta petróleo.



Redd Latam cita a un banquero de inversiones contratado por Citgo que asegura que una subasta como la ordenada por el tribunal a favor de Crystallex no daría cuenta del valor total de una empresa compleja como el holding al que pertenece Citgo.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 217 veces.

La fuente original de este documento es:

ByN (http://www.bancaynegocios.com/tenedores-de-bonos-pdvsa-2020-buscan-evitar-subasta-de-citgo/)