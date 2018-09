Maduro: Sanciones de EEUU son "ilegales e inútiles”. "No se metan con Cilia, ¡No sean cobardes!

25-09-18.-El presidente de la República, Nicolás Maduro, calificó este martes de "ilegales e inútiles” las sanciones realizadas el día de hoy por parte del Gobierno de los Estados Unidos contra funcionarios venezolanos, reseñó El Universal.



Entre los sancionados se encuentran la primera dama, Cilia Flores, la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López y el ministro para la Comunicación y la Información, Jorge Rodríguez.



"No se metan con Cilia. No se metan con la familia ¡No sean cobardes! (...). Su único delito: ser mi esposa. Como no pueden con Maduro, van contra Cilia. Y tampoco van a poder contra Cilia, porque Cilia es una mujer aguerrida", enfatizó el mandatario en declaraciones transmitidas por Venezolana de Televisión (VTV).



El presidente expresó que ”cada sanción del Gobierno gringo es una medalla para nosotros los revolucionarios". A su vez, señaló que las sanciones son una ofensa a la mujer venezolana y a la dignidad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).



Más temprano, se conoció que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció nuevas sanciones económicas contra "el círculo cercano" del presidente de la República, Nicolás Maduro, incluida su esposa, Cilia Flores, y un "testaferro" del presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello.



Como consecuencia de estas medidas, quedan congelados los activos que estas personas puedan tener bajo jurisdicción estadounidense y se prohíben las transacciones financieras con entidades o personas de EEUU.