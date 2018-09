(VIDEO) Ex-ministro Rodrigo Cabezas: Medidas del gobierno "agravarán la crisis, la escasez y el contrabando”

Rodrigo Cabezas

24-09-18.-El ex ministro de Finanzas, Rodrigo Cabezas, criticó durante una entrevista al canal VPItv las medidas económicas que aplicó el gobierno de Nicolás Maduro, que, a su criterio, agravarán la crisis y escasez,



“¿Por qué siguen haciendo lo mismo? Si han anunciado unos elementos de un programa ¿por qué siguen haciendo lo mismo, por qué siguen con el control de precios cuando en hiperinflación es más o menos un disparate?”, dijo Cabeza.



“¿Por qué sigue con una política de fiscalización y toma de empresas cuando hay una recesión y necesitas levantar la inversión? Es un problema de mercado, no de policías. ¿Por qué mantener el control de cambio? ¿Por qué no das definitivamente el paso para que podamos tener libertad cambiaria?”, apuntó.



El ex ministro detalló que en lugar de realizar un control de precios, se debería atacar la hiperinflación e intentar contenerla.



“¿Por qué siguen con un programa de fiscalización de empresas y de toma de industrias cuando estás claro que hay una recesión y que necesitas levantar la inversión?”, cuestionó Cabezas.