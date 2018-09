Zulia: La carne brilla por su ausencia, no hay, y si hay es al doble del precio acordado

Credito: NAD

24-09-18.-Entre 80 y 90 bolívares soberanos quedaron los montos de venta al público para los distintos cortes de carnes tras la fijación de los precios acordados por parte del Gobierno nacional, pero las cifras brillan por su ausencia en los pocos establecimientos donde los venezolanos encuentran el producto. Carne roja no hay, y si hay, es con un mínimo de al doble del costo establecido. Ni carne, ni precios “acordados”.



Los precios acordados más económicos son la costilla y el lagarto que están a 80 bolívares. Los más caros son la pulpa y el ganzón a 90. Así lo reitera en su Twitter, Wilmar Castro, ministro de agricultura, basándose en el decreto presidencial N° 2.186 de la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.397.



No obstante, lo poco que se encuentra en los anaqueles está en un mínimo de 180 bolívares soberanos, eso sí, solo si es en efectivo porque si se paga con tarjeta, puede costar hasta 300 bolívares. Esto es lo que se aprecia en mercados populares de Maracaibo y San Francisco.



“No hay carne”, fue la respuesta de un vendedor en una carnicería de San Francisco, pero ¿Por qué está abierta una carnicería que no tiene carne? “Es que estamos vendiendo queso”, respondió el trabajador, siendo reflejo de la realidad en la región.



En otros establecimientos se limitan a vender vísceras como corazón, riñones, lengua, hígado, chinchurrias y bofe, entre otros. De esta manera, se bandean para mantenerse.



Representantes de Fedenaga y otras agrupaciones del sector cárnico han expresado que es imposible vender a precio acordado, ya que los montos no cubren los costos de producción.



El Gobierno afirma que quienes no expendan al monto justo o acordado, serán sancionados.

