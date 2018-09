Ex-ministra Oly Millán: "No hay imperios buenos... PDVSA ahora no es de todos los venezolanos, sino del mejor postor"

23 de septiembre de 2018.- "En lo que sí no tengo la menor duda es que en la geopolítica mundial, China es considerada un imperio emergente; por lo que no existen "imperios buenos" y lamentablemente tengo la sensación de que esos viajes y acuerdos van dejando al país con mayor pérdida de soberanía donde se compromete el futuro de las nuevas generaciones", agrega la también ex ministra para la Economía Popular del gobierno de Hugo Chávez.

La opinión pública se pregunta: ¿qué fue a negociar Nicolás Maduro a China? ¿Consiguió el préstamo de los 5 mil millones de dólares?

-Una de las características de este gobierno, a parte de su profunda practica que lo define como un régimen abiertamente autoritario, es la permanente desinformación o mejor dicho la información a conveniencia y poco transparente como practica viciosa de gestión de gobierno, donde se dicen mentiras y no les importa, eso demuestra el poco talante democrático del gobierno; pero, peor aún, expresa el profundo desprecio e irrespeto que tiene por el pueblo venezolano.

-En este sentido, fíjate que antes de irse Nicolás Maduro en su viaje para China, se publica en Gaceta Oficial 41.478 el Decreto 3610, que define el "Estado de Emergencia Económica en Todo el Territorio Nacional", y si leemos detalladamente ese Decreto, para el Ejecutivo Nacional el país se encuentra en una circunstancia de peligro; donde se está viendo afectada gravemente la seguridad nacional, por lo que según el artículo 337 de la Constitución vigente, y en el cual descansa dicho Decreto, podrán ser restringidas temporalmente las garantías consagradas en la propia Constitución.

-Ahora bien, nos preguntamos, de estar Venezuela en una situación tan grave como lo señala el mismo Decreto, ¿cómo explicar que de forma intempestiva sale de viaje a China, no sólo el Presidente de la Republica, sino que lo acompaña la Vicepresidenta Ejecutiva? ¿En manos de quien, estuvo la conducción del país durante esos días de ausencia de las principales figuras del Ejecutivo Nacional? ¿Quien autorizó ese viaje? Y lo más peregrino del asunto es que, luego, aparece el famoso video del presidente y su señora esposa, comiendo alegremente en un famoso restauran en Estambul.

-Entonces, respondiendo a tu pregunta, no sabemos que fue a negociar Nicolás Maduro a China, más allá del supuesto éxito que según dice el Gobierno que obtuvo, y no sabemos si efectivamente el Gobierno Chino otorgó al país un nuevo préstamo por 5 mil millones de dólares y, peor aún, desconocemos las condiciones del referido préstamo. En lo que sí no tengo la menor duda es que en la geopolítica mundial, China es considerada un imperio emergente; por lo que no existen "imperios buenos" y lamentablemente tengo la sensación de que esos viajes y acuerdos van dejando al país con mayor pérdida de soberanía donde se compromete el futuro de las nuevas generaciones.

¿Usted cree que con 5 mil millones de dólares se puede reactivar PDVSA?

-De acuerdo con los propios expertos petroleros, recuperar la producción de PDVSA, para llevarla a los niveles que tenía en el año 2013, cuando producía aproximadamente 3 millones de barriles diarios (b/d), además de contar con un equipo de dirección que efectivamente tenga capacidad técnica, que sea honesto y con un mínimo de sentido de amor patria (que de verdad le duela esta tierra), se requerirá una inversión de no menos 15 mil millones de dólares. Nos referimos a inversión en términos operativos; sin incluir los compromisos financieros (deuda) y comerciales que tiene PDVSA.

-Es muy lamentable, pero PDVSA entre noviembre del 2017 a julio del presente año, ha perdido la cantidad de 600 mil b/d de petróleo. Su producción actualmente está ubicada en unos mínimos históricos; estimados, de acuerdo con información suministrada por la propia OPEP, por debajo de 1 millón 300 mil b/d. De seguir esta lamentable tendencia, no sólo dejaremos de ser un país petrolero (sin ningún peso importante en la geopolítica energética mundial) sino que, peor aún, se están dando las condiciones tanto objetivas (capacidad técnica y operativa) como subjetivas (en el imaginario de la gente) que ahora PDVSA no es de todos los venezolanos, sino del "mejor postor".

¿Se vio mejorado el ingreso de los trabajadores con la nueva escala salarial?

-El incremento que decretó el gobierno en el marco de su Programa de Recuperación Económica, fue sencillamente: un incremento nominal que se tradujo, momentáneamente, en una ilusión monetaria. En cuanto a la escala salarial, en los gremios existe un hervidero de malestar e indignación; porque, sencillamente, con esta medida de aplanar la escala salarial hacia abajo, prácticamente se echó por tierra todos los logros y luchas históricas de los trabajadores venezolanos, sin mencionar que dicha decisión es una flagrante violación a la Constitución del 99; en cuanto a la progresividad de los derechos, que aunque no lo quieran entender, sigue vigente y como ella misma dice en su artículo 333: la Constitución no perderá su vigencia, aunque sea derogada por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier medio no previsto en ella; por lo tanto, es deber de todo venezolano o venezolana buscar restablecer su efectiva vigencia.

¿Qué efecto han tenido los bonos, que se otorgan a través del Carnet de la Patria, en la población?

-Como sabemos estos bonos se inscriben en el ámbito de los subsidios directos y en el control social (clientelar) que se busca tener de la población. Esos bonos son la evidencia del fracaso de la gestión de gobierno que, lejos de resolver la crisis, sigue alimentando su núcleo hiperinflacionario.

¿Ha seguido siendo exitosa la misión de las Bolsas CLAP? ¿Usted cree que se ha mejorado dicha misión?

-Para mí, la entrega de las Bolsas Clap es una expresión, no sólo del fracaso de la política económica del gobierno, sino de la enorme vergüenza e indignación que significa escuchar, por un lado, como responsable de la crisis a una "guerra económica" y, por otro lado, tener información de las denuncias que se vienen documentando en los medios sobre los grandes negocios y corruptelas, que existen en torno a la compra de los productos que integran las Bolsas Clap. Este pueblo no se merece tanta humillación y degradación en su condición humana.

Algunos economistas sostienen que esta parece ser la más grande hiperinflación, que se ha conocido en la historia. ¿Qué piensa usted?

-En estos momentos, la hiperinflación venezolana no es la mayor que se haya registrado en la historia mundial, eso no significa que no pueda llegar a serlo, ojala nunca ocurra. La mayor hiperinflación registrada en la historia fue la de Hungría en 1946 los precios alcanzaron una tasa de crecimiento de 41.9 trillones %, eso es una locura que destruye por completo el tejido económico y social de un país. No quiero ser pesimista (aunque dicen que un pesimista en un optimista bien informado) pero hasta ahora siendo muy sincera, no veo en el Gobierno claridad, ni disposición a enfrentar con honestidad y credibilidad la grave y profunda crisis societal que actualmente embarga a nuestra querida Venezuela.