PCV: Inversiones internacionales no deben afectar las reivindicaciones sociales de trabajadores

Pedro Eusse considera que es indispensable la participación obrera, comunera y popular en las empresas estadales. Credito: Correo del Orinoco

20 sept. 2018 - El Partido Comunista de Venezuela apoya los nuevos convenios económicos firmados entre China y Venezuela, pero consideran que esas inversiones internacionales en empresas del Estado no deben afectar las reivindicaciones sociales de los trabajadores venezolanos.



Pedro Eusse, dirigente del PCV, señaló: “Los trabajadores deben participar con sus propios programas, para recuperar y fortalecer las empresas del Estado. Nos oponemos a cualquier intención de volver a privatizar estas empresas. Lo que se debe es recuperarlas con un nuevo modelo efectivo de gestión, donde participen activamente trabajadoras y trabajadores”.



“Esas inversiones de China o cualquier parte del mundo deben instrumentarse tomando en cuenta la participación protagónica de los trabajadores, respetando siempre los derechos laborales. Que no se vulneren esos derechos debido a las inversiones de países aliados al Gobierno venezolano”, agregó el líder político.



El PCV está continuamente analizando el panorama político y económico del país. Ha realizado varias propuesta para impulsar una nueva concepción de gestión múltiple de las empresas públicas, donde se garantice la participación obrera, comunera y popular, así como la participación de los productores libres y asociados y del Estado.



FORTALECER



Para el PCV “deben desarrollarse y fortalecerse mecanismos de contraloría y control social de los procesos vinculados a esa medida, ya que la transparencia y el protagonismo popular son antídoto eficaz contra la corrupción… También debe existir claridad y transparencia en la definición de precios, de cara a los intereses del pueblo… solo se sabe que los precios aumentan por días y por horas”, acotaron también en su órgano informativo Tribuna Popular.



También el partido del gallo rojo ha manifestado en diversas oportunidades que la supervisión de los mercados municipales, ordenada por el presidente Nicolás Maduro Moros, es una medida positiva, “pero se deben atacar a profundidad las mafias instaladas en esos centros comerciales y se deben establecer claramente los precios de los productos”, según declararon recientemente.



Además de ratificar el total apoyo a la clase trabajadora, el PCV ha pedido en varias oportunidades al pueblo trabajador que no pierda de vista la intencionalidad política que tienen las fuerzas opositoras cuando hacen llamados a paros, que buscan más cuidar sus intereses económicos que los de los trabajadores.

La fuente original de este documento es:

Correo del Orinoco (http://www.correodelorinoco.gob.ve/pcv-inversiones-internacionales-no-deben-afectar-las-reivindicaciones-sociales-de-trabajadores/)