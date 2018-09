Tensión entre China y EEUU produce baja en el precio del petróleo y se ubica en USD 78,05

Caracas, septiembre 18 - El petróleo bajó levemente al volver el temor a que la pelea comercial entre China y Estados Unidos pese en la demanda de energía.



En Londres el barril de Brent del mar del Norte para entrega en noviembre a cedió 4 centavos a 78,05 dólares.



“Los precios cayeron especialmente porque las tensiones comerciales siguen influyendo en el mercado”, dijo Robert Yawger de Mizuho USA.



El presidente de Estados Unidos Donald Trump anunció que este lunes hará un anuncio sobre el comercio con China que implicará que Washington recibirá más dinero, según dijo.



El presidente no dio detalles pero lo dijo en respuesta a una pregunta de periodistas sobre la imposición de aranceles a productos chinos importados por 200.000 millones de dólares.



Poco antes su principal asesor económico, Larry Kudlow, declaró que “pronto” se conocerían decisiones comerciales.



“Esto no realmente una sorpresa. Pero en tanto no amainen las tensiones comerciales, se torna cada vez más complicado evaluar la futura demanda de crudo”, dijo Yawger.

