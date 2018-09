Presidente de APUCV: Si a todos “nos ponen el salario mínimo, ¿qué sentido tiene educarse?”

El presidente de(Apucv, Víctor Márquez Credito: Web

17-09-18.-El presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (Apucv), Víctor Márquez, señaló este lunes durante una entrevista en Venevisión que “ahorita en Venezuela todos somos igualmente pobres porque nos empobrecieron“.



Asimismo, indicó que “todos somos iguales, independientemente que una persona se haya formado. Si a todos nos ponen el salario mínimo, qué sentido tiene educarse, si ganas lo mismo de una persona que no tiene educación”.



Sostuvo que no puede haber “una tabla salarial que, en vez de mejorar al trabajador, lo desmejora. La Constitución establece los parámetros que tienen que ver con el salario mínimo“.



Acotó que la migración no solo es de profesores, sino de estudiantes dado que muchas facultades están quedándose sin alumnos. “La facultad de Farmacia, de la cual se ha ido un 45% de la población estudiantil, muchas secciones que han cerrado, lo cursos nocturnos están desapareciendo. Hay un drama general que está afectando”.