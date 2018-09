Perú asegura que Plan Vuelta a la Patria no tienen ningún impacto; "no llega ni al 0,05 % de los 437.000 venezolanos asentados en ese país"

El superintendente de Migraciones de Perú, Eduardo Sevilla Credito: Efe

17-09-18.-El plan de repatriación de emigrantes venezolanos emprendido por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, no tiene ningún impacto en Perú, aseguró el superintendente de Migraciones de Perú, Eduardo Sevilla, reseñó la agencia Efe.



Hasta el momento, 190 venezolanos emigrados a Perú se acogieron al programa “Vuelta a la patria” mediante dos vuelos fletados por el Gobierno de Venezuela, lo que no llega ni al 0,05 % de los 437.000 venezolanos que se establecieron en Perú en el último año, según datos de la Superintendencia Nacional de Migraciones.



“En un solo día ingresan a Perú seis veces más venezolanos que todos los que han repatriado hasta la fecha. Deberíamos tener no menos de 45 vuelos a la semana desde Lima a Caracas para poder equiparar la cifra de aquellos que desean salir frente a la de los que desean ingresar”, manifestó Sevilla.



El superintendente de Migraciones explicó que el flujo de emigrantes venezolanos que llegan a Perú se redujo de 3.500 a 1.300 diarios después de que el Gobierno peruano cerrara la frontera a finales de agosto para aquellos que no disponen de pasaporte.



Sevilla indicó que miles de venezolanos acuden diariamente a las oficinas de Migraciones de Perú para regularizar su condición migratoria en el país y obtener la residencia mediante el Permiso Temporal de Permanencia (PTP), el documento dispuesto por las autoridades peruanas para regularizar a los inmigrantes venezolanos.



Más de 94.000 venezolanos establecidos en Perú ya disponen de este documento que les permite trabajar formalmente y estudiar, mientras que otros 110.000 están en trámite y otros 130.000 en lista de espera para presentar su solicitud a Migraciones, cuya oficina central está abierta las veinticuatro horas para este trámite.



El ministro peruano de Relaciones Exteriores, Néstor Popolizio, calificó de “operación de propaganda” el plan de repatriación de emigrantes de Maduro, en una entrevista publicada este jueves por el diario español ABC.



El mismo calificativo utilizó el exdiputado venezolano residente en Perú Óscar Pérez, director de la organización Unión Venezolana en Perú, quien sugirió a Maduro que coloque aviones al servicio de los venezolanos que desean salir del país para conseguir comida y salud para sus hijos.



El plan “Vuelta a la patria” está dirigido a los venezolanos que quieren regresar voluntariamente a Venezuela por sentir que no tienen las condiciones mínimas ni dignas en los países a los que emigraron.



Perú es el segundo país que más inmigrantes venezolanos ha recibido en el último año, por detrás de Colombia, donde hay casi un millón.



Alrededor de 2,3 millones de venezolanos han huido del país como consecuencia de la crisis, según advirtió esta semana la ONU, que alertó de la falta de alimentos y de medicinas que sufre la población.