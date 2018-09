Sigue la espera por la “libre” compraventa de dólares

Credito: Archivo

13-09-18.-Venezuela ya suma 15 años desde que se reguló el acceso a los dólares. Expertos insisten en que la economía ya no soporta más un control “férreo” para el acceso de las divisas.



La expectativa se mantiene en el país con el arranque y operatividad del nuevo Convenio Cambiario N°1, que permitiría la libre convertibilidad de la moneda, así como la compra y venta de dólares en el país entre personas naturales y jurídicas. La legislación cumplirá mañana un semana de su publicación, por parte del BCV, y se espera que en la primera subasta del sistema de despejen muchas relacionadas con el verdadero levantamiento del “control cambiario”.



A la fecha, Venezuela ya suma 15 años desde que se reguló el acceso a las divisas oficiales. Los economistas y expertos en la materia insisten en que la economía nacional ya no soporta más un control “férreo” para el acceso de las divisas y en momentos en que se entró en una espiral hiperinflacionaria.



La publicación del Convenio Cambiario N°1 ha generado, en los últimos días, un debate intenso entre los expertos y economistas, algunos a favor y otros en contra sobre la posible apertura “definitiva” del sistema cambiario venezolano.



El nuevo documento está compuesto por 89 artículos y deroga varios de los 39 convenios anteriores, incluido el que estableció el control de cambio en marzo de 2003. En el texto se detalla la libre convertibilidad de la moneda en todo el territorio nacional, la existencia de un tipo de cambio único fluctuante, la reactivación de la casas de cambio que permitirían las operaciones del “menudeo” y, por último, las ventas inferiores de hasta un límite de negociación de 8 mil 500 euros o $10.000.



En el pasado, el Ejecutivo creó una docena de mecanismos para la asignación de las divisas: Cadivi, Cencoex, Sicad I y II, Simadi y que dieron paso a otros mecanismos: Dicom y Dipro, entre otros. Este 2018, se creó otro “nuevo Dicom” considerado un sistema similar a las todas las versiones creadas.



El economista caraqueño y egresado de la UCV, Carlos Javier Maldonado, aseguró a PANORAMA que “ya es urgente levantar el control de cambio porque el modelo de restringir el acceso a los dólares se agotó desde hace mucho. El Convenio Cambiario 1 establece el cese de las restricciones cambiarias (...), nadie sabe si en verdad eso será una realidad, ojalá así sea para el bien de la economía. Todos esperamos cómo se comportará el sistema en la práctica para medir su eficacia”.



El economista Leonardo Buniak consideró que la nueva ley sigue sin despejar varias incógnitas importantes como la participación del BCV para monitorear las operaciones.



“Cuando lees la Gaceta te das cuenta que no es tan cierto. Es un sistema regulado y administrado por el Banco Central de Venezuela (BCV). El sistema me asigna los dólares (...) y el banco se queda con la diferencia. Hay una suerte de transferencia de riqueza al BCV”, señaló.



El vicepresidente de Economía, Tareck El Aissami, anunció, el pasado miércoles, que todas las entidades bancarias del país fueron habilitadas desde ayer para el intercambio de divisas.



Apuntó que tanto los bancos públicos como los privados participarán en el intercambio de monedas junto a las casas de cambio que fueron autorizadas y que los bancos deben publicar diariamente la tasa resultante.



“Han sido habilitados todos los bancos para cualquier operación cambiaria. Deberán publicar a diario la tasa resultante de las subastas Dicom. Gradualmente el mercado comenzará a funcionar con normalidad”, expresó.



Este miércoles, voceros de distintas entidades bancarias reportaron retrasos el inicio de la compra y venta de divisas, por una supuesta falta de información por parte del Gobierno.



“No hay ninguna decisión sobre eso, hasta que eso no esté clarísimo no hay novedades, ningún banco va a vender ni comprar dólares hasta que el mecanismo sea explicado en detalle por el Gobierno”, dijo una fuente bancaria.



La expectativa se mantiene. La libre venta y compra de dólares aún se espera.



EXPERTOS APUESTAN POR UN SISTEMA ABIERTO Y TRANSPARENTE



“Se tiene que desmontar el actual sistema Dicom”



Asdrúbal Oliveros, economista y director de la firma Ecoanalítica, aseguró que si el gobierno quiere generar confianza en el nuevo esquema se debe desmontar el sistema de subastas de divisas Dicom y establecer un esquema “abierto” y transparente.

“Si quisieran generar confianza

en el nuevo esquema, deberían desmontar el esquema Dicom

hacia un esquema de subasta abierto y transparente, sin topes, permitiendo fluctuar la tasa de cambio”, aseguró en su cuenta en twitter.



“Se podría dar paso a la eliminación del control”



El convenio cambiario podría dar paso a la eliminación del control de cambio y de las subastas del Dicom, dijo el economista Víctor Álvarez.

“Lo más probable es que si se mantienen las subastas, el precio que va a tener el dólar va ser bastante menor al que va a fijar el libre juego de la oferta y la demanda, y probablemente no se radique el incentivo perverso de los especuladores cambiarios de conseguir los dólares baratos de la renta petrolera para venderlos más caros”, dijo.



“Nada ha cambiado si el Dicom sigue vigente”



El economista y miembro de la Comisión Permanente de Finanzas de la Asamblea Nacional (AN), José Guerra pidió coherencia al gobierno respecto al “nuevo” convenio cambiario. A través de su cuenta oficial en la red social de Twitter manifestó: “Si continúan las subastas del Dicom para asignar dólares, entonces sigue el control de cambio. Nada ha cambiado”. Para el legislador, el BCV y el gobierno deberían “permitir que se compren y se vendan dólares sin limitaciones”.



“Será un sistema muy parecido al actual”



El economista y presidente de la firma Ecoanalítica, Alejandro Grisanti, se mostró “escéptico” sobre el nuevo convenio cambiario que permite la libre convertibilidad de la moneda.



”Estoy muy escéptico de que estemos yendo a una liberación cambiaria. Y que en diciembre, tan cerca como eso, nosotros podamos comprar libremente las divisas”, señaló. “Yo creo que en este ambiente, lo más probable es que en diciembre estemos en un control muy parecido al actual”, agregó.

