(VIDEO) Apucv: Profesores de la UCV protestarán por la nueva tabla salarial

11-09-18.-El presidente de la Asociación de Profesores de la Univresidad Central de Venezuela (Apucv), Víctor Márquez, nformó que todo el gremio protestará por la nueva tabla salarial, reseñó el canal VPItv.Señaló que el gobierno de Nicolás Maduro derogó toda la contratación colectiva a nivel nacional y la respuesta a esta medida impuesta sin consultar, será la movilización de todos los sectores laborales, los sindicatos y los gremios.Márquez aseguró que el gobierno continúa violando la Constitución de diversas maneras. Indicó que las nuevas tablas salariales son de carácter ilegal y que no las aceptarán.Reiteró que saldrán a la calle a protestar y acompañarán a los pensionados y demás sindicatos, puesto que esa decisión gubernamental los unió para luchar todos por la misma causa.Señaló que en vista de estas decisiones no pueden garantizar que las clases se llevaran a acabo con total normalidad en la casa de estudios, puesto que el funcionamiento institucional no está trabajando adecuadamente por falta de insumos y el parte del transporte está paralizado.