Cuerpo de dudas cercan al nuevo ajuste cambiario

11-09-18.-Lo recién anunciado en materia cambiaria no permite, según los expertos financieros, asegurar si está servida sobre la mesa la plena liberación del mercado cuando no se conoce cómo va ser el flujo principal de divisas de la nación generada por la producción petrolera, además la existencia de Dicom, las limitaciones de compra y si el valor de la tasa será transparente y abierta.



En ese contexto de políticas cambiarias en las que el Gobierno ratificó en el nuevo convenio que el Banco Central de Venezuela (BCV) seguirá centralizando las divisas provenientes del sector público y privado, los actores económicos nacionales e internacionales estarían a la expectativa.



Sostiene a PANORAMA el director de Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros que el mercado espera “para ver cómo se aplica” la política cambiaria y lo relacionado “con el anclaje”. Asegura que las respuestas a las interrogantes las dará también el comportamiento de este cuatrimestre, “serán claves las próximas semanas”.



A Oliveros no le preocupa que el BCV sea el responsable del mercado cambiario “no es malo per se, así existe en muchos países”, para él lo importante es que el Ejecutivo ordene un mercado que “debe ser abierto, transparente y flexible, y además debería dejar de criminalizar al mercado negro”.



Luis Vicente León, de la firma Datanálisis, afirma que hay dudas y que “no es posible analizar los anuncios cambiarios sin ver su implementación”. Advierte que “permitir operaciones cambiarias libremente a una tasa que determinará el BCV puede ser todo (si la tasa es libre y de mercado) o nada (si la manipulan como Dicom y remesas).



Se observa que todavía faltan muchas cosas por aclarar. Ayer, el economista jefe de Torino Capital, Francisco Rodríguez opinó que en un sistema de tipo de cambio fijo, “el BCV tendría que comprometerse a vender todas las divisas demandadas a la tasa establecida para que haya convertibilidad”.



Dijo que “el Convenio Cambiario no establece ningún mecanismo para garantizar que suministrará esa oferta” y “lamentablemente parece no ser más que la codificación de las reglas del Dicom usadas en las últimas semanas, a lo que le añadieron las palabras ‘libre convertibilidad”.



Rodríguez, quien fue asesor económico del excandidato presidencial, Henri Falcón, observa que el mercado de menudeo establecido en el ajuste cambiario que hizo el Gobierno “no contempla ninguna fuente de oferta de divisas otra que las mismas ventas al sistema”.



Aseveró que “sin flexibilidad de precios, esto implica que el sistema continuará siendo inoperante dada la falta de oferta de divisas”. Fue insistente en que si no se modifica el sistema de cruce de cotizaciones hoy usado para el Dicom “seguiremos teniendo los mismos tipos de cambio oficiales desligados de la realidad”.



Ciertamente la confirmación del anuncio de la liberación cambiaria es altamente esperado y la perspectiva crece en un ambiente de hiperinflación por lo que analistas ven una atención a la crisis macroeconómica para evitar que la inestabilidad cambiaria siga o vaya a un ritmo mayor.



Ayer, el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, informó que “sí (se levantó el control cambiario)”. “Hay cambio único y fluctuante, se modificó la ley de ilícitos cambiarios y se incluyó la participación de la banca para el intercambio de divisas”, expresó.



No obstante, los analistas siguen pidiendo mayor claridad del tema. A juicio de Víctor Álvarez, economista y exministro de Industrias “ si se va a aplicar un verdadero sistema de libre convertibilidad, el Dicom no tiene sentido y debe ser eliminado”.



“Si se limitan los montos a comprar y las tasas entre privados es ganada nuevamente por las subastas del Dicom es porque el control de cambio se mantiene vigente”, subraya .



En este sentido, Álvarez refiere que lo anunciado sería una flexibilización que aunque vaya en la dirección correcta, sino se complementa con disciplina fiscal y monetaria, la emisión del dinero se mantendrá y buena parte se destinará a comprar divisas y esto presionará el alza del dólar, agravando aun más el desbordamiento de los precios.

