(VIDEOS) Wilmar Castro Soteldo: El Petro es el componente económico de nuestro socialismo

9 sept. 2018 - La séptima línea, del sistema de protección en el Programa de Estabilización, Recuperación y Prosperidad Económica, es la estabilidad y expansión del Petro, “pues la creación mágica producto de nuestro socialismo”.



Así lo ratificó el ministro del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras, Wilmar Castro Soteldo, durante la transmisión del programa Cultivando Patria, en su edición 97, donde agregó que el Petro es el “componente económico de nuestro socialismo; un socialismo que viene con la creación de un nuevo mecanismo de intercambio de bienes y servicios hacia lo interno, que pone en cuestionamiento todo lo que es la estructura financiera del mundo y donde aparece un nuevo autor bajo un nuevo esquema de creación”.

Aunado a esta moneda, continuó Castro Soteldo, es importante para nuestra economía, y “representa la fórmula mágica en su punto de pivote al ser humano y a la naturaleza; se trata de que es una construcción que se hace en el marco de un conflicto que es multidimensional y multifactorial y por eso la respuesta que se le está dando”.



Es por eso, dijo el titular, se ha avanzado mucho, en lo que el pueblo venezolano ha venido haciendo desde hace dos décadas, que es el de profundizar en el conocimiento de las ciencias políticas, de las ciencias que rigen, miden y estudian la razón de ser del ser humano”.

“Las ciencias políticas es la ciencia de la gestión de la vida, y partiendo de ese criterio, arbitrario si se quiere y tomando en consideración algunos elementos de la obra de Oscar Varsavsky, es que nos hemos atrevido, junto con el Presidente Nicolás Maduro, a ir construyendo esta propuesta de las 10 Grandes líneas del sistema de protección en el Programa de Estabilización, Recuperación y Prosperidad Económica venezolana”, afirmó.



Explicó Castro Soteldo, que la primera línea del Sistema de Protección, está ligada a la política fiscal de cómo controlar el tema de los ingresos y los egresos para regular el flujo de dinero que se activa económicamente en la población y que luego se convierte en retorno de formación de tributos. El salario en su justa dimensión, el salario alineado con el trabajo, con el valor del trabajo.



Por otro lado y para finalizar, el ministro Castro Soteldo hizo referencia a los Quince grandes motores que conforman la agenda productiva para diversificar la economía; “de estos quinces grandes motores, hay seis áreas estratégicas fundamentales, siendo la primera de ellas, la agricultura. Sin ella no hay vida, no hay alimentos; no hay manera de que el resto de las actividades formales se lleve adelante”.

















