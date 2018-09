Según algunos economistas el Dicom “no tiene sentido” si hay libre convertibilidad

Si realmente vamos a un sistema de libre convertibilidad entonces Dicom no tiene sentido, a menos que allí se ofrezcan divisas oficiales más baratas. — Henkel Garcia U. (@HenkelGarcia) 7 de septiembre de 2018

El gob habla de “libre convertibilidad” y muchos piensan en el fin del control de cambio. Nada más lejos de la realidad. En boca del chavismo la “libre convertibilidad” implica aceptar sin chistar el Dicom sin tomar en cuenta las condiciones que impactan oferta y demanda. — Asdrubal R. Oliveros (@aroliveros) 7 de septiembre de 2018

Tengo una duda, si hay libre convertibilidad,

1- ¿por qué tratan de impedir las operaciones de "remesas"?

2- ¿Por qué las operaciones entre privados deben regirse por una TC que un burócrata fija en DICOM?

El control de cambio Vive, recuerden a Aristóbulo. — Luis Oliveros (@luisoliveros13) 7 de septiembre de 2018

08-09-18.-El anuncio de un nuevo convenio cambiario que permitirá la “libre convertibilidad de la moneda” venezolana, es visto como una acción a medias por parte de economistas y expertos financieros, quienes consideran que si de verdad se libera el mercado de divisas el sistema de subastas del Dicom “no tiene sentido”.El ministro de Economía y Finanzas, Simón Zerpa, dijo este viernes 7 de septiembre que el nuevo convenio cambiario permitiría la compra y venta de divisas a los bancos, la apertura de cuentas en divisas a las personas naturales, además de que las empresas privadas puedan negociar los títulos y valores que tengan en moneda extranjera, a través de la Superintendencia Nacional de Valores.Para el director de Econométrica, Henkel García. “Si realmente vamos a un sistema de libre convertibilidad entonces el Dicom no tiene sentido, a menos que allí se ofrezcan divisas oficiales más baratas”, expresó su cuenta de Twitter.Según García, mientras se mantenga el Dicom donde tanto personas naturales como jurídicas están obligadas a comprar las divisas, “no estaremos en un sistema de libre convertibilidad”. Por el contrario añadió que “los bancos sólo se limitarán a operaciones de menudeo, lo demás iría por Dicom. No hay que descartar que esas operaciones de menudeo también se rijan por el tipo de cambio Dicom”, explicó.Asdrúbal Oliveros, director de Econoalítica, dijo que aunque el Gobierno hable de libre convertibilidad, no se elimina el control de cambio en el país. “Nada más lejos de la realidad. En boca del chavismo la libre convertibilidad implica aceptar sin chistar el Dicom sin tomar en cuenta las condiciones que impactan oferta y demanda”.Añadió que “mientras se limite la cantidad a comprar, el TC (tipo de cambio) de subastas entre privados (Dicom) se ancle, y se penalicen las operaciones del mercado paralelo, el control de cambio sigue vigente aunque mute“.Por otra parte el economista Luis Oliveros se hizo varias interrogantes, entre las que destacó que se quiera seguir controlando el envío de remesas.