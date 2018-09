Óscar Forero: Venezuela necesita recuperar soberanía económica

8 sept. 2018 - Desde Tatuy Tv presentamos la primera entrevista del seriado [REALIDAD ECONÓMICA], recopilaremos diferentes visiones de destacados economistas e investigadorxs venezolanxs acerca de la actualidad y el futuro de la economía en nuestro país. Pretendemos pueda ser una caja de herramientas, para entender la complejidad de la crisis que venimos viviendo, así como evaluar los efectos que sobre ella puedan tener, las medidas anunciadas por el Presidente de la República Nicolás Maduro.

En esta entrega, conversamos con Óscar Forero, economista, investigador adscrito al Centro Internacional Miranda, militante de izquierda, bolivariano y habitante de frontera, quien nos expone diferentes elementos para entender las dinámicas de las fronteras venezolanas con otros países y su relación con la situación económica actual.

¿Qué opinión tienes de las medidas anunciadas por el Presidente?

Las medidas del Presidente Nicolás Maduro tienen un cambio dentro de su propia política, hay un cambio en el análisis, tanto en los orígenes de la crisis como incluso en las posibles soluciones que pueden aportarse. Es evidente que son una serie de medidas extraordinarias, porque muy poca gente se esperaba este tipo de acciones, por un lado algunas pueden considerarse de carácter neoliberal, pero nosotrxs no podemos decir que esas son acciones neoliberales, porque no lo son en lo absoluto, es decir, no se está cumpliendo la receta del Fondo Monetario Internacional (FMI), solamente que hay algunos matices que son característicos del neoliberalismo, pero también hay acciones de carácter salarial, no voy a decir obreristas, pero que tratan de dignificar un poco el ingreso del trabajador, cualquier medida que vaya encaminada a tratar de mejorar el poder adquisitivo del pueblo venezolano, de los asalariados, yo la voy a defender y la voy a apoyar con las observaciones que evidentemente todavía existen.

Hay infinidad de detalles por aclarar por parte del Presidente de la República, y por la Vicepresidencia en el área económica. Sin embargo, algo que si aplaudo, es que por lo menos se están tomando decisiones, eso creo que es mucho mejor que la inacción.

¿Es posible proteger el salario de lxs trabajadorx con el control de precios?

Mire, la situación económica para los venezolanxs va a continuar siendo muy compleja, probablemente en los próximos tres o cuatro meses será la más compleja que vamos a tener, eso va a llegar a un punto de quiebre en un determinado momento y probablemente haya un colapso dependiendo de algunos movimientos que en este momento haga el Ejecutivo. En este momento, el control de precios no va a funcionar porque salieron más fiscales de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (SUNDDE) a la calle, porque hay más fiscalización, porque los CLAPs salieron a la calle, etcétera, no hay garantía de que los precios se van a mantener. Tanto nosotrxs como los adecxs y los copeyanxs sabemos que los controles de precios desde la óptica que se viene aplicando no es la más correcta, los controles de precios pueden funcionar pero cuando tú conoces al mercado, allí hay que aplicar algo de Sun Tzu, si tu no conoces bien a tu enemigo, no puedes dominarlo… tenemos que conocer cuál es el metabolismo de cualquiera de los productos que integran cualquiera de las ramas de la economía venezolana, desde el más pequeño origen, hasta lo último que hay, identificar intermediario por intermediario, agente por agente y a partir de allí, comenzar a hacer un control de precios escalonado. Por otro lado, hay quienes se enriquecen: el gran intermediario que es el que se encarga de esconder los productos y luego revenderlos en el mercado negro, entonces allí falta pues, que el Ejecutivo tome más acciones.

¿Cuál ha sido el impacto de las medidas en la frontera con Colombia? ¿Cuál es la situación actual?

He venido insistiendo mucho en los últimos meses, en que es necesario que el Ejecutivo mire el tema de frontera, más desde la frontera que desde Caracas. Yo he venido insistiendo en un tema que es la soberanía económica, ¿A que me refiero con soberanía económica? Venezuela en estos momentos no tiene la capacidad de decidir por cuenta propia cuánto vale el dólar, el Ejecutivo ubicó el dólar en seis millones de los viejos, sesenta bolívares de los soberanos actuales, que vale la pena mencionar, no son bolívares soberanos porque lamentablemente lo de soberanos nos lo violan en Cúcuta y son ellxs los que vienen a decidir cuánto vale nuestro bolívar. Mientras que eso sea así, lamentablemente en Cúcuta, van a seguir incrementando el valor del dólar, vemos como hasta el día de ayer había marcadores del dólar en dieciocho millones de bolívares de los antiguos, ciento ochenta bolívares de los actuales, es decir, tres veces por encima de lo que había fijado el Ejecutivo.

En este momento, de los ocho principales indicadores que hay de dólar paralelo, cinco son determinados por Cúcuta, cinco de esos ocho, los otros tres son determinados por monedas virtuales sobre todo por BITcoin, pero vuelvo y repito mientras que nosotrxs no tengamos un sistema financiero del lado venezolano que sea robusto y que sea quién determine las tasas de cambio, en Cúcuta van a seguir aplicando depreciación de la moneda.

Hace dos semanas el valor del bolívar en la frontera era de 0.008, en este momento el valor del bolívar en la frontera es de 0.002, es decir, lo han bajado cuatro veces en dos semanas sin ningún tipo de explicación porque evidentemente esto rompe con cualquier lógica económica pero, ellos lo siguen haciendo con la permisividad del estado colombiano, pero también hay que decirlo, con la pasividad del estado venezolano que no toma acciones para, primero que todo, recuperar la soberanía.

¿A quiénes beneficia en frontera, esta situación con la moneda venezolana? ¿Quién la sostiene?

Es importante que entendamos diferentes aspectos, uno, el PIB colombiano está muy dinamizado por el tema del contrabando, algunas estimaciones hablan que el 3% del PIB es impulsado por el narcotráfico, otras hablan de hasta el 20%, con lo que conozco de la economía colombiana, yo me atrevería a decir que el narcotráfico mueve por lo menos entre el 5% y el 10% del PIB, eso es un valor bastante significativo para una economía que no es dependiente del Estado, sino que es dependiente del sector privado.

Cerca de 25 años, el paramilitarismo colombiano comenzó a tomar la zona que comprende el norte del Edo. Táchira y el sur del lago de Maracaibo frontera con Venezuela, en esa zona se generaron masacres gigantescas apoyadas por el propio ejército colombiano, ellxs movilizaron a los paramilitares para poblaciones como Tibu, La Gabarra, para que los paramilitares hicieran limpieza social y poco a poco fueron tomando el poder y comenzaron a dominar el sistema financiero que nació, dado el intercambio comercial entre Colombia y Venezuela, principalmente en la década de los 70´, cuando hubo una migración importante de colombianos a Venezuela a trabajar y ellxs necesitaban enviar remesas a sus familiares que estaban en territorio colombiano. El paramilitarismo entonces comenzó a dominar estas casas de cambio, las cuales se veían muy afectadas con la caída del bolívar, cada vez que el bolívar venía en caída, (el bolívar viene en caída más o menos desde 1992-1993) ellos anunciaban cierres, porque no aguantaban el hecho de que el bolívar siguiera en picada puesto que menos venezolanxs estaban dispuestos a ir a territorio colombiano a hacer sus compras.

20 años después, esa zona se convirtió en la zona de mayor producción de hoja de coca del planeta tierra, eso lo dice la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen. Comienzan entonces a dominar el negocio de la droga, pero para ello necesitaban tener donde legalizar esos capitales, y esos capitales los comienzan a legalizar en las casas de cambio y al mismo tiempo comienzan a entender que mientras más depreciado esté el bolívar, más rentable es llevar productos desde Venezuela, no me refiero a productos pequeños, me refiero específicamente a algunos que son trascendentales para la producción de la propia coca, uno es la gasolina, que es un insumo necesario para la producción de la base de la coca y otros son los derivados del petróleo que surte Pequiven, como el polipropileno, aparte de otros químicos que también son llevados desde la industria venezolana de contrabando hacia Colombia.

Eso también motivó, que del lado venezolano se crearan muchas empresas, algunas de fachadas, no todas ojo, que surtían o que fabrican plásticos y que están ubicadas en zonas de la frontera colombo-venezolana, es decir, ellxs consiguieron ahí obtener eso, ahora ¿por qué ellos comienzan a generar eso?, vuelvo y repito, lo comienzan a generar para dar depreciaciones de la moneda e irse apoderando del contrabando, en estos momentos ellos dominan casi que en absoluto el gran contrabando e incluso el pequeño contrabando también, hay personas que se van a llevar contrabando desde Venezuela hacia Colombia y prácticamente están siendo subcontratadas por otras personas, ya hay una especie de liderazgo sobre ese escenario, esto está generando un desangre sobre la economía venezolana.

¿Esto quiere decir que en Colombia están los responsables del desangre venezolano?

Voy a aclarar algo, el desangre no es solamente con Colombia, lamentablemente a veces veo posturas desde Caracas, incluso desde las propias provincias, en las cuales se intenta hacer ver que solamente por Colombia es que se va el contrabando, que son los colombianxs los malos yo difiero por completo de ello, el contrabando y el paramilitarismo y toda la economía delictiva no tiene nacionalidad, es un error pensar que todo lo malo está del río Táchira hacia el occidente y que todos los buenxs están del rio Táchira hacia el oriente, eso es un error que se repite mucho y yo quiero pues, aprovechando estos espacios, dejar claro que en el tema de esos negocios no existe nacionalidad, lo que existe es un objetivo común que es el capital, el lucro.

¿Cuál es la situación de otras fronteras venezolanas?

Venezuela en estos momentos está teniendo un desangre también por Aruba y eso pocas veces se menciona, al punto de que islas como Curazao que no tienen minas de oro, reportan exportaciones de oro desde el año 2011-2012, al punto que la segunda mayor fuente de divisas es la propia exportación de oro, para que entendamos un poquito esa dinámica que hay allí. En Trinidad y Tobago están haciendo lo mismo, es decir, la mayoría de países con los que Venezuela comparte fronteras están contribuyendo a desangrar el país y esto ha sido posible porque en Venezuela hay un sinfín de asimetrías, si las comparamos con diferentes países, que son aprovechadas por ellxs con la depreciación que se hace de nuestra moneda.

Hablemos del Petro, ¿Qué efecto tendrá según tú opinión, el anclaje al petro? ¿Es sostenible en el tiempo?

Mientras no tengamos soberanía económica no va a funcionar el tema de los precios, ni el tema de la inflación, ni el tema del anclaje del bolívar. Hay que entender que el petro está anclado al barril de petróleo y el barril de petróleo está anclado al dólar, indiferentemente de lo que se quiera decir, indiferentemente de la intención o de que no haya intención, existe una especie de anclaje secundario al dólar que no está declarado pero en efecto es así, nosotros tenemos que entender que la economía mundial está dolarizada desde Bretton Woods y que a raíz de eso, cualquier producto por el cual se quiera anclar una moneda esta directa o indirectamente dolarizada, en este caso no es la excepción. Pero insisto, en Cúcuta van a seguir depreciando nuestra moneda y la única opción que en éste caso tendrá el Ejecutivo es continuar detrás, rezagado de lo que digan los marcadores en la ciudad de Cúcuta en relación al dólar, entonces por eso es que soy un poco pesimista con esta decisión en particular, si considero, que se pueden tomar algunos correctivos, hay acciones por tomar, hay propuestas que incluso se han venido presentando para tratar de evitar estos inconvenientes.

Entonces ¿Qué sugieres para detener la depreciación de nuestra moneda?

El Ejecutivo anunció la apertura de 300 casas de cambio en diferentes partes del país, en la ciudad de Cúcuta hay aproximadamente, de acuerdo a la CEPAL, 679 cambistas profesionales, se llaman exactamente así, aparte de esos 679 cambistas profesionales hay algo así como unos 400-500 "manoteros", estos son los que simplemente tienen una mesa, se paran en cualquier esquina y te hacen el cambio o simplemente sin tener ni siquiera ningún establecimiento, ahí parados en cualquier lugar te hacen el cambio de bolívares a pesos.

Nosotros en el Edo. Táchira tenemos cuatro casas de cambio, ellos tienen póngale 1.200 casas de cambio, éstas 4 compitiendo contra 1.200 y pico, hasta el año 2011-2012 más o menos, se prohibieron las casas de cambio que existían en la zona de San Antonio de Ureña esas solamente sumaban 19 tampoco eran una competencia significativa.

¿Qué es lo que yo planteo como tal? El estado tiene que arrebatarle a Cúcuta el sistema financiero que determina la tasa de cambio.

¿Cómo hace esto? Nosotros tenemos algunas variables positivas que juegan a nuestro favor, primero, el cambio se hace de bolívares a pesos, no de pesos a bolívares, es decir, los que cambian son venezolanxs que van a Colombia, no colombianos que van a Venezuela, el grueso. Eso nos dice que los clientes potenciales los tenemos nosotrxs en nuestra frontera, no los tiene Colombia en la frontera de ellxs, somos gente que va de aquí hacia allá a cambiar porque se va de viaje, porque quiere ahorrar, porque quiere comprar cosas allá, porque le parece de mejor calidad, etc.

¿Qué puede hacer el Ejecutivo nacional? El Ejecutivo nacional en el año 2016 tomó algunas acciones que incluso fueron una propuesta que levantamos un conjunto de compañerxs desde Táchira con el tema de las tasas de cambio, ¿Qué planteábamos en ese momento? Lo mismo que se tiene que hacer ahorita, si por ejemplo Colombia está planteando una tasa de cambio de 0.002 o vamos a ponerlo de bolívares soberanos, de 20 Bs.S, lo que el Ejecutivo tiene que hacer es abrir suficientes casas de cambio en este lado venezolano y pagar una tasa de cambio que sea más atractiva para los potenciales clientes, una tasa de cambio que por ejemplo cambie 23 Bs.S por peso o que marque 21 Bs.S por peso, que marque un poquito por encima de lo que marca Colombia, evidentemente ahí vamos a estar bailando tango con lo que diga Colombia en un inicio, pero una vez que logremos atraer los clientes, que esos potenciales clientes decidan comenzar a cambiar en Venezuela porque les resulta más beneficioso económicamente nosotros vamos a ir comenzando a determinar la tasa de cambio, eso es una estrategia que se conoce como "dumping" en pocas palabras es un saboteo que nosotros les podemos hacer a ellxs. Eso también nos obliga a quitar una serie de requisitos que tienen las casas de cambio en el lado venezolano, tú vas a cambiar bolívares a pesos o pesos a bolívares en Cúcuta y no te piden nada, no te piden ni cédula, ni RIF, nada, tú vas a cambiar bolívares a pesos del lado venezolano y con las casas que se instalaron en el 2016 te pedían RIF, cédula de Identidad, carta de residencia, un sinfín de requisitos que lo único que hacen es espantar a la gente, porque comenzaron a aparecer gestores. Lo que yo digo es que se tienen que hacer la tasa de cambio y no ponerles límites a las personas, a lo mucho pedirle solamente la cédula de identidad y jugar a ir progresivamente dominando el mercado que evidentemente nos tiene que llevar más o menos unos tres, cuatro años para ir generando una tasa racional que respete las asimetrías de ambos países y que más que signifique el aniquilar una economía a la otra, que signifique complementar como pueblo que somos, como pueblo hermano que somos y ayudar, a que tanto el obrero colombiano como el obrero venezolano puedan vivir de una forma digna.

La gasolina es uno de los principales productos que se contrabandean por nuestra frontera con Colombia, ¿Cómo impactaría el ajuste de precio que anunció el gobierno?

Si, el tema de los precios de la gasolina va a tener un impacto positivo, ejemplo, ya no va a ser tan rentable para el que se lleva una gandola de combustible, porque va a tener que pagar el costo internacional por ese combustible. En estos momentos el Estado está subsidiando, no al usuario, sino subsidiando a la bomba de gasolina, al dueño de la gandola, etc. Es decir, quien cargue una gandola de combustible va a tener que cancelar desde la salida en PDVSA el costo internacional de ese producto.

Por otro lado también va a motivar que comiencen a generarse mercados negros del combustible. En el Edo. Táchira tenemos una experiencia, tenemos diez años con un chip, yo veía el video que pasaba el Presidente de la República y la máquina que lee el carnet de la patria, es exactamente la misma que lee los chips que están ubicados en los carros, la única forma de que tu vayas a llenar combustible es con el vehículo y la gente hace negocios con eso, ahora imagínate que la gente pueda llevar su carnet desde cualquier carro y pasar tanta cantidad de carnets en una estación de servicio sin ningún inconveniente. La semana pasada salieron algunas informaciones referentes de que en Colombia estaban comprando el carnet de la patria, eso es cierto, se está comprando el carnet de la patria desde territorio colombiano, por ahí tengo la información de que casas de cambio están vendiendo los carnet de la patria en 70mil pesos para cualquier persona que lo quiera sacar, en tres o cuatro días se lo entregan a cualquier ciudadano sin ningún inconveniente; a la persona que se va a ir de viaje, que se va del país también le compran el carnet de la patria, se lo compran en 50mil pesos, es decir, ya se está generando todo un mercado.

El inconveniente mayor será que el mercado ilegal de combustible desde mi punto de vista va a alcanzar el interior del país, porque actividades como la que te comenté va a conllevar a que hayan personas que a lo mejor tengan cinco, seis carnet de la patria que hayan reportado que tenían cuatro carros, en efecto los tiene pero de los cuatro, tres los tiene dañados, solamente uno le funciona pero tiene los carnets y con los cuatro carnets de la patria echa todo el combustible que quiera y se puede comenzar a generar todo un mecanismo que vaya movilizando el combustible hacia las fronteras, entonces esto debe llevarnos a que el Ejecutivo tome algunos correctivos, creo que todavía está en momento de hacerlo.

También debo sumarle una situación que me preocupa mucho, que la Fiscalía de la República incluso ha denunciado, PDVSA en algunos informes habla de que se produce, un ejemplo, doscientos mil barriles de petróleo, cuando en realidad se produjeron trescientos mil, que dice eso, que hay por lo menos cien mil barriles de petróleo que se sacan, que no se anuncian, que se dan como no producidos y que van por la vía de grandes buques a surtir de combustibles no solo a territorio colombiano sino a otros países de la región.

La hiperinflación es multifactorial. En el caso venezolano ¿cuáles son las causas? ¿Cómo se puede corregir?

La hiperinflación en Venezuela como tú lo dices es multicausal, no es algo que está determinado solamente por un aspecto. En 1940 hubo una misión que se llamó la misión "FOX" hecha, si mal no estoy, por el gobierno de Medina Angarita o Eleazar López Contreras para estudiar la economía venezolana puesto que ya se presentaban desequilibrios en los temas de precios, ahí comenzó un proceso de "industrialización" que yo lo llamaría "petrolización", en el cual, se comenzó a analizar que los precios en Venezuela eran muy variables, cambiaban mucho, ese estudio "FOX" determinó que la economía venezolana tenía muchos intermediarios y que por tanto su tendencia era a que hubiese inflación de dos dígitos, todavía no existía la inflación de dos dígitos en Venezuela pero la tendencia era esa.

Conforme Venezuela se hizo más dependiente del petróleo, esto fue conllevando a la generación de una clase empresarial parasitaria, una sociedad acostumbrada al paternalismo del estado y un metabolismo muy variable, en el cual era muy fácil tener dólares, ganar muchos dólares. Con las crisis que se vinieron generando, del Viernes Negro en adelante, se comienzan a sumar alteraciones en los temas fiscales, el déficit fiscal, comienzan a generar alteraciones en el tema del acaparamiento, especulación, etc. Prácticamente podríamos decir que desde los 80 la inflación en Venezuela fue de 2 dígitos, es más, la inflación en los tres gobiernos anteriores a Chávez fue superior al promedio del gobierno de Chávez, más bien fue Chávez el que logro medianamente ir estabilizando la economía venezolana, llegamos a tener inflación del 12% de 11% anual, en el año 2008 llegamos a tener en algunos meses deflación, que es inflación inferior a 0, pero comenzaron a nacer toda una serie de distorsiones que tiene que ver con la depreciación que fue sufriendo nuestra moneda, una depreciación significativa.

Venezuela el año pasado tuvo una depreciación de 5.000% eso es una cosa que en cualquier país del mundo generaría una crisis total, absoluta y significativa a esto también tenemos que sumarle que ha habido una emisión de dinero inorgánico por parte del Ejecutivo que ha hecho crecer el déficit fiscal, han habido unas sanciones por parte de Estados Unidos que también han afectado a Venezuela eso hay que decirlo, ha habido un acoso tanto de organismos como de bancos, el sistema financiero internacional que ha venido generando afectaciones a Venezuela, por ejemplo lo referente al "riesgo país", que ha venido generando otro desangre, pero éste "legal" entre comillas, puesto a que Venezuela está pagando en este momento la tasa de interés más alta del mundo y es muy difícil que un país pueda salir de una crisis o tener los recursos necesarios para salir de una crisis cuando está pagando prácticamente miles de millones de dólares solamente en intereses cuando la deuda sigue intacta y a esto también tenemos que sumarle evidentemente la aparición de un mercado paralelo que ya existía pero que se mantenía medianamente controlado, que aprovechó la inacción por parte del Ejecutivo nacional, por parte del Banco Central de Venezuela en específico y que progresivamente fue generando una simetría gigantesca que se fue ampliando.

¿Serán las medidas económicas anunciadas suficientes para superar la situación económica actual? Comentabas que hay otras decisiones que el Ejecutivo debe tomar ¿Qué sugiere Óscar Forero?

Mira, las medidas son bastante amplias, son las medidas más completas que el Ejecutivo ha tomado en los últimos cuatro años, sin embargo, es necesario que se apliquen medidas en temas como la energía eléctrica por ejemplo. Un país para que salga de la crisis necesita tener energía eficiente, no puede tener un PIB en crecimiento cuando cada dos días o cada día se va la luz en las ciudades, sin que existan respuestas significativas. El Ejecutivo va a tener que tomar acciones en el tema energético, bien sea buscar financiamiento internacional, que es bien complicado, bien sea semiprivatizar las empresas o la empresa eléctrica, que es una opción, o bien sea totalmente privatizar las empresas eléctricas o la empresa eléctrica. Hay un costo político que el ejecutivo venezolano va a pagar y tiene que pagar, por no haber tomado algunas acciones en su debido momento, por ejemplo por no haber castigado a la corrupción en su momento, por haber permitido un dólar subsidiado regalado para un conjunto de empresas que lo único que hicieron fue llevárselos del país y no le generaron ningún beneficio al propio pueblo.

Sobre el tema de PDVSA también hay mucho por revisar, nosotrxs tenemos que tomar en cuenta que queramos o no, este no es momento para deslastrarnos de la producción petrolera, para decir que ya vamos a diversificar la economía, porque para ello usted necesita tener musculo tanto político como económico y en este momento no tenemos ninguno, es decir, no tenemos los recursos para poder generar planes y proyectos serios que vayan a diversificar la economía.

Se tienen que tomar acciones en el tema de la soberanía económica, Venezuela tiene que denunciar a Colombia ante organismos internacionales, Venezuela tiene que instalar casas de cambio que sean competitivas, Venezuela tiene que cambiar un poco su visión sobre el tema de los precios, no podemos seguir creyendo que los precios los vamos a controlar de una manera policiaca sino que tenemos que, más bien jugar a estabilizar la economía venezolana. Este no es momento para generar más conflicto de los que ya tenemos, yo también soy participe de que evidentemente tenemos que marchar hacia el socialismo, de eso yo estoy claro, pero eso no significa, que no tengamos que retroceder un par de pasos, siempre y cuando ese retroceso sea estratégico, siempre y cuando ese retroceso signifique sumar en un futuro cercano y Venezuela pues tiene que buscar los mecanismos para sentarse con actores tanto internos como externos que están afectando la economía o que están siendo también perjudicados por la economía y sentarse a definir por lo menos algunas reglas básicas.

Tienen que garantizarse también niveles mínimos con el tema del transporte por ejemplo, cómo vamos a tener un país que crezca si lamentablemente nuestros trabajadores ni siquiera pueden movilizarse a sus espacios de trabajo.

Sin embargo, nosotrxs como revolucionarios tenemos que entender que aquí se juega algo más que simplemente una gestión de gobierno, aquí se juega algo mucho más profundo que simplemente un partido político como tal o una posición política como tal o la posición de algún dirigente, etc. Aquí nos estamos jugando la república, aquí nos estamos jugando el dominio incluso del tema petrolero y yo pues me he atrevido a decir, tomando en cuenta de que Venezuela debajo de su subsuelo solamente en diamantes, solamente en oro, petróleo, coltán, torio, carbón y en gas tiene 58.8 billones de dólares debajo de su subsuelo, yo me atrevo a decir que quién domine a Venezuela dominará el planeta tierra en los próximos años, hay un conjunto de situaciones que se vienen generando en el planeta tierra que dan fe de que hay una recomposición de fuerzas y esa recomposición de fuerzas se está tratando de luchar por un lado los Estados Unidos por mantener su hegemonía imperial, por otro lado China de emerger como una nueva potencia que quiera o no se va a tener que convertir en imperialista, por otro lado Rusia que para el 2040 se estima que va a ser la primera economía de Europa, superando a Francia, superando a Alemania, y esto preocupa mucho porque algunas estimaciones hablan de que la india va a desplazar a Estados Unidos y la India va a ser la segunda potencia económica del planeta tierra por debajo de China, entonces, todas estas situaciones creo que tenemos que atenderlas, no las podemos mirar de forma simplista.

Los avances que teníamos en la construcción a un sistema alternativo al capitalismo, muchos de esos los hemos perdido, otros lamentablemente se han quedado estancados ejemplo, Banco del Sur que era una cosa fenomenal para poder crear un sistema financiero alternativo al sistema financiero tradicional que se maneja y llegara el momento, yo no sé si estaremos nosotros vivos pero llegara el momento en que vendrán otros, o a lo mejor seremos nosotros mismos los que tendremos esa tarea de volver a impulsar lo que en algún momento logramos adelantar que fue bastante significativo y que de alguna u otra forma generó y sembró una semilla en la colectividad no solamente del venezolano, sino en la colectividad latinoamericana y esa semilla esta germinando ahí y esa semilla tiene que darnos los frutos, pero esos frutos los tenemos que construir con acciones, eso frutos no nos podemos quedar sentados en nuestras casas esperando a que se hagan sino que tiene que llevar un proceso primero dialectico, pero también un proceso de mucha lucha y de mucha resistencia.