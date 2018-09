Gobierno nacional autoriza libre convertibilidad de la moneda en el país

Caracas, septiembre 7 - El ministro del Poder Popular de Economía y Finanzas, Simón Zerpa, en compañía del presidente del Banco Central de Venezuela, Calixto Ortega Sánchez, anunció que se adoptará un esquema de libre convertibilidad de la moneda en todo el territorio nacional.



El nuevo esquema de trabajo también busca estimular un mejor desempeño de las actividades del sector productivo nacional consideradas estratégicas para el Plan de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica, como la agroindustria, el turismo y las exportaciones no tradicionales, entre otras.



Nuevas reglas de juego



Entre las características de funcionamiento del nuevo mercado cambiario, el titular del despacho de Economía y Finanzas enumeró las siguientes:



1) Se establece la libre convertibilidad de la moneda en todo el territorio nacional.

2) El Banco Central de Venezuela centralizará la compra-venta de divisas y moneda extranjera generada por las empresas del Estado (PDVSA y CVG, entre otras).

3) El sector privado exportador podrá conservar 80% de las divisas generadas y debe vender un 20% al BCV.

4) Existirá un tipo de cambio único fluctuante, cuya tasa será el promedio ponderado de todas las operaciones que se transen.

5) Además de las Casas de Cambio, también se permitirán operaciones de menudeo en todo el sistema de banca pública y privada del país, por lo que se hizo un llamado a masificar la apertura de cuentas en moneda extranjera.

6) Las empresas tendrán un mecanismo de financiamiento adicional, ya que podrán negociar en bolívares soberanos títulos valores emitidos en dólares.

Con base en estas nuevas reglas, el ministro Zerpa concluyó que “existen condiciones plenas para un funcionamiento óptimo de cualquier actividad empresarial vinculada a la generación de divisas”.



Balance del Nuevo Sistema de Mercado de Cambio



Simón Zerpa precisó que desde el pasado 22 de agosto se han transado más de US$ 4,3 millones a través del Nuevo Sistema de Mercado Cambiario. Explicó que la oferta-demanda ha ido aumentando “lo que demuestra que hay confianza en el sistema venezolano”.



Precisó que se han realizado más de 3.097 adjudicaciones a personas naturales venezolanas, que han tenido acceso a divisa a través de las cuentas que tienen en la banca pública o privada nacional, lo que representa el 15% del total transado. Asimismo, detalló que se han realizado 323 adjudicaciones a personas jurídicas por un monto de US$ 3,7 millones, lo que representa 85% de los recursos.



Este mercado arrojó hay una variación de tasa ponderada de todas las operaciones realizadas del 60,27 hasta el 61,57 Bs. S por dólar, mientras que la tasa promedio de estas siete aperturas del mercado cambiario fue de 61,3 Bs. S por dólar.