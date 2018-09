OEA debate hoy sobre migración venezolana

Credito: Web

04-09-18.-La Organización de Estados Americanos (OEA) abordará este miércoles la “crisis” migratoria de venezolanos durante una reunión de su Consejo Permanente, en el que algunas misiones pueden aprovechar para presentar una resolución sobre la nación caribeña, dijeron hoy a Efe fuentes diplomáticas.



Esa resolución exhortaría al Ejecutivo venezolano a autorizar el establecimiento de un “canal humanitario” que permita brindar “atención inmediata” a los venezolanos, según una de esas fuentes.



La idea de abrir un “canal humanitario” no es nueva: ya lo han pedido el Parlamento venezolano, de mayoría antichavista; la comisión opositora que participó en un diálogo con el Gobierno en República Dominicana el año pasado; y los 14 países del Grupo de Lima en diferentes comunicados.



Venezuela, por su parte, considera que el establecimiento de un corredor humanitario facilitaría una invasión del país caribeño al permitir la entrada de fuerzas militares extranjeras.



La votación de la resolución no figura en el orden del día para la sesión extraordinaria de mañana, que comenzará a las 14.30 hora local (18.30 GMT) y que tiene como objetivo “considerar la crisis migratoria originada por la situación en la República Bolivariana de Venezuela“, tal y como consta en la convocatoria.



Para ser aprobada, la resolución necesita el respaldo de 18 de los 34 países que son miembros activos de la OEA (Cuba pertenece al organismo pero no participa en él desde 1962).



Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), unos 2,3 millones de venezolanos están viviendo fuera de su país y más de 1,6 millones han salido desde 2015.