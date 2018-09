BCV eleva encaje legal de la banca pública y privada a 100%

03-09-18.-El presidente del Banco Central de Venezuela (BCV), Calixto Ortega, informó que llevarán el encaje legal de la banca al 100% de los depósitos que comenzaron a ser recibidos desde el 1 de septiembre.



La Gaceta Oficial N° 41.472, con fecha 31 de agosto del año en curso, señala en la Resolución N° 18-08-01 que “…Los bancos universales y microfinancieros (…) deberán mantener un encaje especial, adicional al encaje ordinario que deben constituir de conformidad con lo dispuesto en la Resolución del Directorio del Banco Central de Venezuela N° 14-03-02 del 13 de marzo de 2014, igual al 100% sobre el incremento de las reservas bancarias excedentes al cierre del 31 de agosto de 2018”.



El texto detalla que se entiende por reservas bancarias excedentes al cierre del 31 de agosto de 2018, “el saldo mantenido en la cuenta única en el Banco Central de Venezuela, deducido el fondo de encaje ordinario correspondiente a dicha fecha”.



Asimismo, indica que la resolución entra en vigencia hoy, 3 de septiembre de 2018.



Sin embargo, es importante precisar que, en la gaceta oficial señalada, se establece en el artículo primero de la resolución 18-08-01 del BCV con fecha 28 de agosto, que el aumento del encaje legal no se refiere al 100% de los depósitos recibidos por la banca a partir del primero de septiembre, sino que dicho 100% se aplicará sobre el incremento de las reservas bancarias excedentes al cierre del 31 de agosto de 2018, por lo que las autoridades deben aclarar esta situación, ya que hay una gran diferencia entre lo señalado por el presidente del BCV y lo indicado en la gaceta oficial, a la vez que los impactos son muy distintos en la banca.



El presidente del BCV expresó que se trata de “una medida antiinflacionaria, que está en sintonía con el plan de recuperación económica y que va a conllevar a la estabilidad de precios y protección del salario”.



En ese sentido el presidente del máximo ente emisor Calixto Ortega señaló que la elevación del encaje legal a la banca es un instrumento de política monetaria de carácter no inflacionaria que tendrá como objetivo impulsar el éxito del plan de recuperación económica implementado por el Ejecutivo.



El BCV realizará a partir de hoy mesas de trabajo con la banca pública y privada para asegurar el éxito de la puesta en marcha de esta nueva medida y asegurar la sostenibilidad de la principal actividad de la banca que es la intermediación financiera.



El organismo emisor decidió aumentar en 100% la reserva obligatoria de los fondos que los bancos tienen que mantener en el BCV con relación a depósitos y otras obligaciones contabilizadas a partir de este primero de septiembre.



Con esta medida se propiciará una “moderación” del ritmo de crecimiento de la liquidez monetaria, al menos en el corto plazo.



Esta medida, influirá sobre los fondos disponibles por parte de las entidades financieras para el otorgamiento de créditos y la inversión.



Es por ello que una modificación al alza en la tasa exigida tiene el potencial de restringir el crédito, ya que recortaría recursos disponibles para la banca.



Es una medida que incidirá sobre los costos de la banca, ya que siendo las captaciones del público la materia prima para poder conceder créditos, la capacidad de generar ingresos disminuye de manera importante, incidiendo en la rentabilidad de la banca.



Alternativas



Con esta medida, del 100% en encaje sobre los nuevos depósitos, quedan muy pocas alternativas intermedias a las que pueden recurrir los bancos para resguardarse de la inflación, que carcome sus utilidades en términos reales, puntualiza el economista César Aristimuño. Por un lado, la industria financiera podría tratar de solicitar una disminución de las carteras obligatorias, que alcanzan el 60% del total de créditos que debe otorgar la banca, y en realidad representan activos no rentables dado el subsidio de la tasa y el plazo en algunos de ellos. Esto conllevaría a que los bancos puedan manejar la intermediación con mejores criterios de rentabilidad.



Por otra parte, Aristimuño piensa que se podría generar un encaje legal remunerado que también ayude a las instituciones a rentabilizar estos fondos, dado que con esta medida se le quita su principal fuente generadora de ingresos, para los recursos captados a partir del primero de septiembre. Igualmente, con el alza del encaje legal disminuye la capacidad de la banca para compensar los enormes gastos de transformación en que está incurriendo actualmente el sistema como resultado de la alta inflación.



Otra alternativa es elevar las tasas de interés.



Lamentablemente, la concertación entre los distintos factores económicos, en este caso particularmente el BCV, el Ejecutivo nacional y la banca, no ha sido la vía utilizada para evitar escenarios adversos en el corto plazo, a nivel de la banca.



¿Qué es el encaje legal?



Se le define en forma técnica como el porcentaje de los depósitos totales que la banca debe mantener como reserva obligatoria en el Banco Central.



La ley autoriza al Banco Central de Venezuela (BCV) a fijar dicho encaje de manera discrecional.



¿Que son las reservas bancarias excedentarias?



Las reservas bancarias excedentarias (RBE) son los recursos con los que cuentan los bancos para realizar préstamos e inversiones. Estos fondos ya tienen deducidos el encaje legal. Ante la explosiva política de expansión monetaria del gobierno de Nicolás Maduro, estos fondos han crecido 2.888% en lo que va de año, colocándose el saldo al 31 de agosto en Bs. 18.762,93 millones de bolívares soberanos.



Dado el aumento del encaje legal en 100%, de aplicarse sobre el total de los depósitos recibidos a partir del 1ero de septiembre, se tendrá un fuerte impacto en los saldos disponibles de los bancos para la entrega de préstamos.



Si se compara el saldo de las reservas excedentarias bancarias al cierre de agosto con la capacidad crediticia de la banca, se evidencia que las RBE son 4,69 veces el tamaño de la cartera de créditos de la banca pública y privada al cierre de julio, afirma el economista César Aristimuño, director de Aristimuño Herrera & Asociados.