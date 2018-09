Luis Vicente León sobre las nuevas medidas económicas: “Fijan precios, pero no hay productos”

Luis Vicente León Credito: Web

03-09-18.-El economista y presidente de Datánalisis, Luis Vicente León, señaló durante una entrevista en Unión Radio que los delitos de especulación, corrupción, venta de efectivo y contrabando de extracción se originan por el fracaso del modelo creado por el control de precios, lo que genera escasez y mercado negro. “Están fijando los precios, pero no hay los productos y el precio de un producto que no hay es infinito”



“El consumidor no es gafo, sabe que la (mercancía) la liquidan barata, que no va a poder comprar eso en el futuro, hace la cola gigante y vuela como las termitas con todo, y después lo que viene es que no hay productos”, explicó.



Asimismo, habló sobre la promesa del Gobierno de pagar el diferencial de las pequeñas empresas por el aumento de salario mínimo decretado: “A lo mejor el gobierno termina pagando el tema de los salarios, el problema es que justo pagándolos tendría que generar una cantidad de bolívares que va en contra de la disciplina fiscal que prometió”.



Estima que, en teoría, los temas que enumeró el Gobierno en sus anuncios son racionales, como la disciplina fiscal, flexibilizar el mercado cambiario o subir el precio de la gasolina, pero el problema está en la implementación, poniendo como ejemplo los cambios del Dicom: “¿cuál fue el cambio? ninguno, ¿hay un mercado libre? no”.