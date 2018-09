BCV fijó intereses de 17% y 29% para tarjetas de crédito

Credito: Archivo

3 sept. 2018 - El Banco Central de Venezuela (BCV) fijó las tasas de interés de financiamiento anual para las tarjetas de crédito en 17% la mínima, 29% la máxima y 3% adicional a la tasa de interés pactada por concepto de obligaciones morosas, según Gaceta Oficial 41.470, de fecha 29 de agosto de 2018, contentivo de un estudio comparativo de tarjetas de crédito y débito correspondiente al mes de mayo de 2018.



La mayoría de las instituciones bancarias se ubicaron en la tasa máxima de financiamiento. Sin embargo, el Banco Nacional de Crédito (BNC), en su tarjeta privada, presentó una tasa de 26% y el Banco del Tesoro, una tasa de 28%. La tasa de mora se ubicó en 3% anual para todas las instituciones.



El BCV en ejercicio de sus competencias en materia de regulación de tasas de interés autorizó la aplicación de tasas de interés mínimas activas especiales, como es el caso de las tarjetas de crédito denominadas “Cédula del Buen Vivir Bicentenario” (15%) y “Cédula del Buen Vivir Turismo” (18%), ofrecidas por la banca pública y que han sido unificadas en la actual “Cédula del Vivir Bien”, para la que se fijó una tasa de interés activa mínima anual de 15%, de acuerdo con el estudio. Igualmente, mediante aviso oficial del 19 de septiembre de 2013 (G.O. N° 40.266 del 7 de octubre de 2013), se estipuló para la tarjeta de crédito identificada “Somos”, perteneciente al Banco de Venezuela, una tasa mínima de financiamiento del 14%.



Esto sin incluir las tasas de interés mínimas especiales aprobadas de manera particular a instituciones bancarias para ser aplicadas en tarjetas de crédito otorgadas como beneficio a sus trabajadores, de conformidad con lo establecido en el artículo 96 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario.



Con relación al plazo de pago, el mismo oscila entre 20 y 30 días y el de financiamiento entre 24 y 60 meses. El máximo fue ofrecido por la banca pública, así como el Banco Fondo Común (BFC), el Banco Occidental de Descuento (BOD), Plaza, Caroní y Sofitasa. No obstante, la mayoría de las instituciones bancarias financian a 36 meses. Las tarjetas de crédito son aceptadas en 433.804 puntos de venta, instalados en 334.825 negocios afiliados en el país.



Es importante señalar que existen 137.664 terminales y 123.980 negocios que aceptan la tarjeta American Express, emitidas por Banesco y BOD. Las tarjetas de crédito se encuentran clasificadas por niveles, de conformidad con la circular emitida por el BCV: Nivel 1 (clásicas y similares), Nivel 2 (doradas y similares), Nivel 3 (platinum y similares) y Nivel 4 (black y similares). Estas tarjetas operan bajo las franquicias Visa, Mastercard, American Express y Diners Club, tal como lo revela la investigación.