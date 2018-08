Los huevos desaparecen tras implementación de nueva regulación de precios

31-08-18.-El desabastecimiento de productos básicos comenzó a notar en los mercados tras los precios acordados que publicó el gobierno. Esta semana en el monitoreo de Banca y Negocios en el centro de Caracas no se encontró huevos, pues lo vendedores aseguran que no han recibido nuevos cargamentos.



El precio del cartón de 30 unidades de huevos fue fijado en BsS 81,5, pero los comerciantes afirman que el distribuidor aún no precisa si se venderán a ese precio o algún otro.



El último precio en el centro de Caracas correspondiente a la semana culminada el 23 de agosto fue de BsS 90.



Los otros productos que monitorea Banca y Negocios sí se encontraron y totalizaron esta semana BsS 753, una disminución con respecto a la semana previa debido a la falta del cartón de huevos. Si se sumara al último precio conseguido, el monto ascendería a BsS 843 (casi la mitad del nuevo sueldo mínimo de BsS 1.800 que aún no se ha empezado a cobrar).



Plátanos y queso (que no están entre los precios acordados) registraron alzas de 20% y 25%, respectivamente, en comparación con la semana previa, mientras otros alimentos como azúcar y arroz, que sí están en la lista gubernamental, se venden por encima de los establecido y subieron 26% y 53%, respectivamente.