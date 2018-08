Especificaciones técnicas del precio acordado de la carne pendientes por su publicación

Credito: Prensa YVKE

31 agosto 2019 - El Vicepresidente para el Área Económica; Tareck El Aissami, informó que ayer se publicarían las especificaciones técnicas del precio acordado de la carne para que no haya excusa para esconder la carne. Dichas especificaciones no han sido publicadas por el momento.



“El espíritu del Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica es la concertación, el dialogo económico que ustedes ganen como productores, pero que el país también tenga derecho justo a sus alimentos”, añadió.



Asimismo desde el Palacio de Miraflores, El Aissami, resaltó que se ha hecho una denuncia en los sectores productivos en, específico el sector cárnico, esto debido a que de los 25 rubros, solo la carne fue escondida al pueblo de manera arbitraria.



Destacó durante la rueda de prensa en compañía del ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez y el superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) José David Cabello, que los establecimientos escondieron la carne, justificando que no había especificaciones técnicas.



“Aspiramos y esperamos que las especificaciones técnicas superen y subsane el abastecimiento cárnico y que los demás productos sigan al ritmo del abastecimiento que se está dando para volver a buscar el equilibrio económico”, expresó.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 312 veces.

La fuente original de este documento es:

Prensa YVKE (http://radiomundial.com.ve/article/especificaciones-t%C3%A9cnicas-del-precio-acordado-de-la-carne-ser%C3%A1n-publicadas-este-jueves)