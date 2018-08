Usuarios en Maracaibo: “Bombas fijan tasa única de gasolina en 1.000 bolívares fuertes”

Credito: Panorama

30 agosto 2018 - El medidor digital que precisa cuál es el monto que deben cancelar los usuarios que tanquean sus vehículos con gasolina quedó “desplazado” luego de la reconversión monetaria. En la nueva familia, la moneda de menor denominación es la de 0,25 céntimos soberanos, equivalentes a 25 mil bolívares fuertes. Por esto, resulta más ‘rentable’ pagar este servicio con piezas del anterior cono.



La nueva tasa única de cobro en las estaciones de servicio de la entidad zuliana es Bs. 1.000, el billete de menor valor circulante en el país.



“Las ‘bombas’ cobran mil bolívares y, la mayoría de las veces, mi carro no llega ni a 150 (Bs.S 0,0015). Es decir, que se quedan con el 85% del dinero. No hay otra forma, en efectivo, de pagar el combustible sin perder. Deberían activar puntos de venta para actualizarse y simplificar el proceso”, opinó Carlota Rodríguez, residente de la urbanización Los Olivos.



Peor aún, Bernardo Barrios, conductor de la ruta 4 bocas, reclamó que algunos surtidores “no aceptan ni siquiera el billete de Bs. 10 mil”.



El litro de carburante de 95 octanos cuesta Bs.S 0,00006 (Bs. 6) y el de 91 octanos Bs.S 0,00001 (Bs. 1). Continúa siendo el más económico mundialmente: 0,01 dólares por litro, frente a Hong Kong, por ejemplo, que lo tarifa en $ 2,16.



Como parte de sus anuncios económicos, este mes, el presidente Nicolás Maduro habló sobre el ajuste en los costos de la gasolina. En los estados fronterizos, como Zulia y Táchira, “será vendida a precios internacionales” e, incluso, podría superarlos. El Carnet de la Patria se instaurará para el subsidio directo a cada medio de transporte. Habrá una modalidad de cobro distinta para el resto de las entidades.



Pero en las estaciones de servicio (E/S) locales la información que se maneja es mínima. “No sabemos nada”, fue lo que alegó la mayor parte de los encargados.



“Instalarán el nuevo sistema en uno de los dispensadores, para comenzar. Se rumorea que limitarán los litros de gasolina que cada persona puede usar. Pero todavía no nos han llamado a reunión. Seguimos en la espera”, expresó la dueña de una E/S en Bella Vista.



Las nuevas políticas buscarán frenar el “bachaqueo” de combustible que recrudece en las zonas limítrofes desde hace unos años. En total, 8 mil jóvenes del Plan Chamba Juvenil serán capacitados “para fiscalizar y acabar por siempre el contrabando de gasolina”, advirtió el Jefe de Estado.



Sin embargo, las “interminables” colas que bordean las bombas zulianas hablan no solo de irregularidades en el suministro por parte de los cisternas, sino de un “negocio” que no se detiene.



José González, habitante de Belloso, considera que el nuevo mecanismo no dará resultado sin una supervisión adecuada y permanente. “Quisieron hacer lo mismo con el chip y esto cada día está peor. Los marañeros seguirán llevando la gasolina a Colombia. Los que pagamos los platos rotos somos nosotros”.



Lo cierto es que, a cualquier hora, en diversas gasolineras se observan carros “fantasmas” que se surten clandestinamente. Además, áreas residenciales se han convertido en bodegas a cielo abierto colmadas de este producto. Sin ningún tipo de discreción, las “mariposas” (comerciantes de carburante en las vías) expenden las pimpinas.

