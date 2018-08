Sudeban restringe acceso a la banca desde otros países. Clientes deberán notificar viajes al exterior

29-08-18.-La Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) emitió una circular en la que fina normas para el uso de las plataformas bancarias desde el exterior.



El Superintendente de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), Antonio Morales Rodríguez, informó sobre al nuevo requisito para viajar el exterior, denominado Ficha de Identificación del Cliente para personas naturales y jurídicas.



Según se instruye en la circular SIB-DSB-14539 del 27.08.2018 emitida por la Sudeban todas las instituciones bancarias del país deben informar a sus clientes que requieran viajar al exterior sobre los nuevos requisitos.



Para hacer uso o movilizar sus instrumentos financieros bajo cualquier tipo de operación, deben indicar el lugar o lugares de destinos y período correspondiente. En el caso de ampliar dicho plazo y/o modificar el lugar, igualmente deberán notificarlo a la entidad bancaria.



Si el banco identifica alguna transacción que corresponda a clientes que no hayan efectuado la notificación prevista, la entidad deberá efectuar de manera preventiva, un condicionamiento especial que imposibilite los accesos para realizar transferencias en línea de los instrumentos pertenecientes al cliente.



Este condicionamiento durará hasta tanto el cliente le suministre al banco los datos antes requeridos. Además, la institución bancaria deberá identificar plenamente las direcciones lP desde las cuales se realizó el acceso.



Debe notificar “todas las operaciones que se efectúen con un lP (lnternet protocol) desde el exterior, discriminando: nombre del titular; lugar de destino y período; tipo e identificación del instrumento; tipo, lugar de procedencia y monto de la operación.



En cuanto a las casas de cambio y las remesas que se reciben desde el extranjero, Antonio Morales apuntó que solo existen tres casas de cambio autorizadas para hacer las transacciones legales de divisas en Venezuela que son: Grupo Zoom, Italcambio e Insular, y las operaciones internacionales con la Wester Union y Moneygram.



Puntualizó que la intención es regularizar el envío de remesas desde el exterior a través de la utilización de las Instituciones del Sector Bancario, debidamente autorizadas para tales fines.



Para evitar las mafias del contrabando de efectivo por las fronteras, mantendrán un despliegue de funcionarios en las zonas limítrofes con Venezuela a fin de garantizar la distribución legal del bolívar soberano en el territorio nacional.



Informó Morales quien advirtió que quien incurra en este delito estará penado por la ley de Instituciones del Sector bancario que rige este tipo de irregularidades.



“Nuestra banca en línea está siendo utilizada por las mafias del dólar paralelo, estamos viendo como específicamente desde Cúcuta, Colombia y Panamá existen casas de cambio clandestinas que utilizan nuestra plataforma para incidir en ese mercado no autorizado”, aseguró el funcionario.



Explicó que la economía venezolana está siendo atacada por factores externos que utilizan o que van mutando cada una de las medidas que se van tomando.



Aclaró que el Sistema Bancario no debe ser utilizado como mecanismo para legitimar capitales, financiar al terrorismo o la proliferación de armas de destrucción masiva.

Pinche aquí para leer la circular SIB-DSB-14539 deñ 27.08.2018 emitida por Sudeban