Despidos con bonos y “cajita feliz” son un fraude a la ley

29 agosto 2018 - Los derechos laborales de los trabajadores están garantizados plenamente en las actuales circunstancias, los patronos no tienen justificaciones ni argumentos para despedir a trabajadores con motivo del programa económico anunciado recientemente por el presidente Nicolás Maduro, señaló Leninna Galindo, viceministra para los Derechos y Relaciones Laborales del Ministerio del Poder Popular del Proceso Social del Trabajo. La viceministrra dijo además que la inamovilidad laboral está vigente y calificó como "fraude a la ley" la iniciativa de ciertos empresarios de ofrecer bonos atractivos para que los trabajadores renuncien y volverlos a contratar luego del 1 de setiembre cuando entra en vigencia el nuevo salario mínimo.

Leninna Galindo indicó que ciertamente ha habido algunas actuaciones de patronos que han infringido la ley y han tomado algunas acciones contra los trabajadores, dirigidas, en principio, a tratar de desnaturalizar el programa económico anunciado por el presidente Nicolás Maduro, con el que se procura el reimpulso de la economía venezolana.

"Por supuesto, hay quienes todavía se resisten a que la economía venezolana prospere y por supuesto están desarrollando y ejecutando acciones contra la masa trabajadora", señaló.

Sobre las denuncias de despidos hechas por la dirigencia sindical, confirmó que habían recibido informaciones en ese sentido, algunas relacionadas con cierres de líneas de producción de manera irregular. Se alega falta de materia prima, lo cual para el ministerio no tiene consistencia ya que, si es así ¿por qué esperaron el anuncio de las medidas económicas para tomar alguna acción? ¿Por qué no acudieron al ministerio en fecha previa para evaluar, revisar las condiciones con la idea de preservar la fuente de trabajo y garantizar los derechos laborales?, se pregunta la viceministra.

"La inamovilidad laboral está vigente", señala. "El Gobierno Bolivariano siempre protege a los trabajadores. En este momento el ministro Eduardo Piñate orientó el desarrollo de un plan de despliegue del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo, que se encuentra en la calle de la mano de sus trabajadores, acompañándolos, escuchando denuncias, resolviendo en el sitio en tiempo real", dijo.

Detalló que el viernes pasado se habían recibido 44 denuncias. Se visitaron estas 44 empresas, de ellas el 86 por ciento fue reactivada de manera inmediata y se garantizó, además, en aquellos casos donde se produjo despidos, la reincorporación de los trabajadores.

Ante una serie de denuncias sobre posibles cierres y despidos se activaron números telefónicos, direcciones en Twitter y redes sociales, para que se hicieran las correspondientes denuncias ante el ministerio en cualquier oficina del país.

En torno a las ofertas patronales de bonos e incentivos pare que el trabajador renuncie y luego ser contratado a partir del 1 de septiembre, Leninna Galindo aclaró que se trataba de un fraude a la ley.

"Es una acción ejecutada por los patronos parea de manera solapada hacer una interrupción y tratar de iniciar una nueva relación laboral. Por supuesto eso es un fraude a la ley . De pronto dirán algunos, que vamos a esperar un mes para reincorporarlos, o dos meses, eso es sencillamente un despido írrito e injustificado. Es un despido que se hace fuera de la legalidad . Por eso nosotros llamanos a los trabajadores a que no acepten ese tipo de propuesta. En segundo lugar , una vez que los patronos les solicitan o manifiestan algún tipo de acción irregular, los trabajadores informen de manera inmediata al Ministerio del Trabajo, bien desde las líneas telefónicas, loas redes sociales o en nuestra oficinas a lo largo y ancho del territorio nacional, Este ministerio está desplegado en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela por lo que los trabajadores pueden hacer uso de todas sus oficinas parda ejercer sus derechos.

– Se denuncia que están ofreciendo una cajita feliz…o bonificación adicional para que el trabajador se retire…

-Eso es lo que algunos llaman cajita feliz, que de feliz no tienen nada. Son sencillamente liquidaciones, acciones de fraude, igualmente, que es una forma de validar los despidos injustificados. Y entonces le entregan a los trabajadores una cantidad de dinero que pudiera ser atractiva, pero que es un cambio de oro por espejitos, es decir, pierdes tu estabilidad, tu empleo, tu trabajo, tus beneficios laborales y sociales que gravitan en torno a la relación de trabajo a cambio de una cantidad de dinero. Reiteramos el llamo a los trabajadores de no aceptar alguna propuesta y que de manera inmediata se dirijan al ministerio del Trabajo, por cualquier vía.

Conserjes

En relación a los casos de los conserjes informados de despido por algunos conjuntos residenciales y juntas de condominios, la viceministra detalló que han recibido denuncias en ese sentido y que el ministerio ya ha actuado al respecto. Los trabajadores residenciales, señaló, poseen la vulnerabilidad de que viven donde trabajan.

"Por supuesto", expuso, "Se han dado caso de trabajadores residenciales en los cuales hemos ejercido acciones y se ha garantizado su permanece en el puesto de trabajo. En comercios también lo hemos hecho, porque independientemente que existan, 10, 20 40 mil trabajadores, el ministerio del Trabajo los ampara a todos. El ministerio es la casa de los trabajadores, le abrió las puertas a la clase obrera para que han uso de ella, soliciten el apoyo,nuestro acompañamiento. Es el respaldo, la protección del Gobierno Bolivariano.

-¿Han recibido solicitudes de empresas sobre alguna situación críticas por las medidas económicas?.

-Tanto es que no los afecta, que no hemos recibido. Desde el 20 de agosto a la presente fecha no hemos recibido alguna solicitud de parte de alguna entidad de trabajo que tenga que ver con algún tipo de afectación económica producto de la reconversión monetaria . Ellos se lo indican a los trabajadores para ejercer acciones,pero aquí no ha llegado el primer empleador a presentar un escrito.

-¿Y por el ajuste del salario mínimo?

-Tampoco. Ahora nos hacemos una pregunta: ¿cómo en una zapatería, donde te cobran un par de zapatos en 200 0 millones, de la antigua moneda, y tenías do o tres trabajadoras, que ganaban cinco millones cada una como ingreso mensual, entonces me va a decir el dueño que no tiene dinero para pagar el nuevo salario. Con un par de zapatos que vendas, pagas el salario mensual de los trabajadores. Entonces ,insistimos en que es una práctica perversa con la finalidad de sabotear de alguna manera el desarrollo del programa económico decretado por el presidente Nicolás Maduro. Además, debemos decir lo siguiente: es una práctica perversa pero se va a diluir, porque el pueblo saldrá a defender su programa económico, el pueblo con sus instituciones, con el estado en pleno, acompañará al presidente a defender y proteger el programa económico y la revolución bolivariana.

-¿Y la inamovilidad laboral?.

Esta vigente y en el marco de la inamovilidad ningún trabajadores puede ser desmejorado o despedido o trasladado., Los trabajadores. tienen protección plena y absoluta de sus derechos laborales. Jamás permitiremos que se violenten los derechos de los trabajadores. Se pueden quedar tranquilos porque están protegidos y amparados por la inamovilidad laboral decretada por el ciudadano presidente dela república. Además el decreto es ley.

-¿Entonces los empresarios no tiene justificaciones para despedir trabajadores por la nuevas medidas ?.

-NO tiene justificación alguna para hacerlo. Y en el caso de que exista algunas situación económica que los pueda afectar, deben acudir a las oficinas del ministerio para avanzar juntos en una política que permita garantizar el puesto de trabajo, garantizar la producción y en consecuencia la estabilidad y permanencia de los trabajadores. No debemos perder de vista que el gobierno bolivariano se compromete durante 90 días a pagar el diferencial del salario mínimo de los trabajadores y para esto los patronos deben cumplir con el procedimiento correspondiente.

-¿Que pasó con el cierre de la empresa de cauchos Pirelli ?

– Recibimos la denuncia de la amenaza de cierre el viernes. El lunes pasado en en la mañana acudimos a las instalaciones de la empresa en Guacara.Por más que el patrono trató de esconderse en horas de la noche se ordenó la reactivación de la empresa y el patrono la acata. La empresa se reactiva hoy porque ayer fue feriado en Guacara. Fue una acto muy bonito por que ademas se hizo de la mano de constituyentes, de la dirección sindical, de los trabajadores. Todos participaron, y por supuesto con el apoyo del Ministerio. El Apoyo se hizo de una forma contundente con la finalidad de garantizar los puestos de trabajo.