Ricardo Molina: Pueblo puede exigir a comercios que publiquen y respeten precios acordados

El constituyente y dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Ricardo Molina. Credito: VTV

28 de agosto de 2018.- El constituyente y dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Ricardo Molina exhortó a los venezolanos a organizarse para defender sus derechos socioeconómicos en los comercios que intentan especular, y exigir que los precios acordados sean publicados y respetados en el territorio nacional.



“Hay que llegar con orden, mucho respeto, fiscalizar y con Gaceta Oficial en mano exigir que estén publicados los precios. Es una instrucción legal en cualquier local comercial”, advirtió.



Si no están los precios, “debemos hacerle un llamado de atención. Si los montos en los anaqueles no se corresponden con los acordados, pedir que se ajusten y, sobre todo, exigir que se respeten al momento de pagar”, explicó en el programa 360° que transmite Venezolana de Televisión.



Molina expresó que si hay un problema porque no está el gerente o no tienen el sistema listo, eso es problema del comerciante. El pueblo debe exigir que se le cobre a precios acordados.



Recordó que los precios son consensuados, es decir, no han sido impuestos por nadie sino de acuerdo al estudio científico de estructuras de costos.



En caso de que el comerciante tenga los anaqueles vacíos y la contraloría social detecte que sí tiene inventario en sus almacenes, debe exigir que los productos sean colocados en exhibición y a la venta, explicó.



El constituyente informó que en el estado Aragua, donde estuvo este fin de semana, el PSUV se desplegó con las 632 Unidades de Batalla Bolívar Chávez (UBCH) y todas las estructuras sociales de base en las 50 parroquias de los 18 municipios para acompañar la Revolución Económica.



Los militantes de organización revolucionaria están desplegados en el país, acotó, “somos más de 6 millones y medio que estamos defendiendo el programa de recuperación y el pueblo que no milita sabe que con la conducción del presidente Maduro podemos superar la guerra económica”.



Instó al pueblo a activarse porque no son solo los funcionarios de las instituciones, lo más importantes es el pueblo que está en la calle.



El asambleísta reveló que en algunos casos, los trabajadores de estos comercios especuladores se dejan manipular y protegen o justifican la conducta ilegal de sus patronos para no perder el empleo, alienados por el miedo



Recordó que en el gobierno del presidente Maduro no es posible que se violen los derechos a los trabajadores, para ello cuentan con la mejor Ley Orgánica del Trabajo promulgada por el propio comandante Hugo Chávez, sobre la cual el Ejecutivo Nacional sigue avanzando.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 263 veces.

La fuente original de este documento es:

Venezolana de Televisión (http://www.vtv.gov.ve)