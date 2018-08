Compra de los "lingoticos" de oro será por internet

Lingotico Credito: Web

Caracas, 28 de Agosto - Gran cantidad de personas han acudido en los últimos días al Banco Central de Venezuela en demanda de información sobre cómo hacer para comprar lingotes de oro, enmarcado en el plan de ahorros esgrimido recientemente por el Presidente de la República.



Empleados del Banco Central de Venezuela (BCV), pronostican que las ventas de los llamados "lingoticos" de 1,5 y 2,5 gramos, serán abundantes, de acuerdo precisamente con el volumen de personas que han acudido al BCV en demanda de información.



"Si bien les insistimos en que tienen que esperar hasta el 11 de septiembre próximo para obtener toda la información que solicitan, les adelantamos que el proceso será on line, es decir por internet y que una vez que hayan hecho la solicitud online será cuando deberán acudir acá a la sede del instituto a retirar su certificado de propiedad".



Explicaron los empleados que al entrar en la página del Banco Central, a partir de la fecha indicada, se encontrará toda la información necesaria para acceder a la compra, tales como los requisitos exigidos al comprador, fecha de vencimiento de los certificados, si son o no canjeables, utilidad, etc.



Lo que se sabe hasta ahora es que el porceso se inicia el 11 de septiembre y que tendrá un precio de venta de 3.502 bolívares soberanos el lingote de 1,50 gramos y 5.437 el de 2,5 gramos.



Esta nota ha sido leída aproximadamente 551 veces.

La fuente original de este documento es:

Agencia Venezolana de Noticias (AVN) (http://www.avn.info.ve)