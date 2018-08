Anaqueles en Farmatodo y varios supermercados del país lucen vacíos a días de los anuncios económicos

#25Ago 7:45 PM una muestra más de cómo este gobierno acabó en una semana con una de las cadenas más importante del país @Farmatodo Así está en este momento la sucursal de Los Palos Grande #MaduroEsHambreYMiseria pic.twitter.com/B6teUklUNa — Vanessa Rodríguez (@nessacrlupo) 26 de agosto de 2018

#27deagosto 11:12 am En estas condiciones se encuentran los estantes de Farmatodo en #SanCarlos luego de que el gobierno los obligara a bajar los precios de los productos #Cojedes pic.twitter.com/3z4ZraNOBJ — Alexander Olvera (@alexolvera01) 27 de agosto de 2018

27-08-18.-Este lunes 27, los establecimientos de la cadena Farmatodo amanecieron totalmente vacíos, según lo han reportado diversos usuarios de la red social Twitter.En imágenes publicadas en la redes sociales puede apreciarse que varios de los establecimientos de esta cadena farmacéutica se encuentran desabastecidos. Esto luego de una semana en la que el presidente de la República, Nicolás Maduro, hizo una serie de anuncios y tomó diferentes medidas en materia económica.Entre las medidas económicas se encuentra el aumento del salario mínimo a 1.800 Bs. S (180.000.000Bs.F), que representa un incremento de 6.000% frente a los 3.000.000 Bs.F en que estaba establecido el sueldo. Así mismo, entre las políticas económicas implementadas durante la semana pasada se halla la Lista de precios acordados y las fiscalizaciones de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde).Al igual que Farmatodo, en Locatel en Los Dos Caminos, se ven pocos productos disponibles.El Plan Suárez de La Urbina, en Caracas, también amaneció completamente vacío, luego que la semana pasada funcionarios de la Sundde detuvieran a uno de sus gerentes por supuesto remarcaje de precios.Tras casi una semana de que el Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, fijara los precios de al menos 25 alimentos de la cesta básica, se observa la desaparición casi total de estos productos en los abastos y supermercados de todo el país.Entre los precios fijados está el de la carne de res, en 90 bolívares soberanos (1,5 dólares) y el pollo en 78 bolívares soberanos (1,3 dólares).En supermercados de Caracas, Efe pudo constatar que en las neveras en las que debería exhibirse la carne de res están completamente vacías, cubiertas con protectores. Solo están disponibles carne de hamburguesas y croquetas de pollo industrializados y a precios no regulados.Un carnicero que prefirió no ser identificado dijo a Efe que este lunes el comercio para el que trabaja no recibirá despacho de carnes y que “no está claro” cuándo les llegará.Las neveras correspondientes a lácteos también están vacías, solo se observan productos de charcutería como quesos, jamón y salchichas y solo dos variedades de pescados que son considerados un lujo. Rosaura Monasterios, trabajadora de la sección de carnes de uno de los supermercados visitados, indicó a Efe que el único despacho que recibieron hoy fue de chuletas de cerdo.“Esto llegó a las 9.00 (13.00 GMT) de hoy y hasta ahora no nos han dicho cuánto costará, estamos esperando cuál será el precio justo”, dijo.En las neveras están disponibles distintas partes de pavo, con etiquetas que indican que la fecha de vencimiento es mañana y cuyo precio oscila en los 80 bolívares soberanos (1,3 dólares).