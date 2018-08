Colombia, Perú, Ecuador y Brasil analizarán este lunes y martes en Bogotá el éxodo venezolano

Credito: Archivo

28-08-18.-Las autoridades migratorias de Colombia, Perú, Ecuador y Brasil acordaron reunirse el próximo lunes y martes en Bogotá para explorar salidas al éxodo venezolano que afecta a toda la región, reseña la agencia Efe.



"El éxodo de ciudadanos venezolanos no es un problema exclusivo de Colombia, de Perú, de Ecuador o de un solo país. Este es un problema de la región y como tal debemos abordarlo", explicó en un comunicado de prensa el director de Migración Colombia, Christian Krüger.



El funcionario reafirmó el rechazo por la medida adoptada por Ecuador y Perú de solicitar pasaporte a quienes huyen de Venezuela.



"Exigirle pasaportes a una nación que no cuenta con ellos, y cuyo Gobierno no facilita la expedición de este documento, es incentivar la irregularidad. Por eso, debemos buscar modelos comunes que permitan tener una migración identificada, ordenada y segura en la región", dijo.



Según la entidad, adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores, desde que el sábado pasado Ecuador implementó la exigencia del pasaporte, el paso de extranjeros por los puestos de control ha disminuido, pero "el cruce irregular por la frontera ha aumentado".



Perú empezará a exigir el pasaporte a los venezolanos a partir de este sábado, medida que afecta principalmente a quienes se desplazan por tierra, pues anteriormente podían ingresar a territorio peruano mostrando solo su carnet nacional de identidad.



Por último, Krüger hizo un llamado a los venezolanos para que respeten las medidas adoptadas por cada nación.



"Queremos hacerle un llamado a los ciudadanos venezolanos para que respeten la normatividad migratoria de cada país y para que no expongan su integridad en este tipo de travesías. La topografía y el clima de la región son inclementes y pueden llegar a costarles la vida", concluyó.



Según cifras estatales, en Ecuador residen 250.000 venezolanos y en Perú lo hacen 385.000. Por su parte, Migración Colombia registra 870.093 venezolanos.



La Agencia para los Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR) indicó que 2,3 millones de venezolanos han salido de ese país desde 2015, principalmente a naciones vecinas.