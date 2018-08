72% de aprobación tiene programa de recuperación económica

Credito: Prensa Web RNV

Caracas, agosto 27 - 72% de aprobación tiene el programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica que impulsa el Ejecutivo Nacional, así lo dio a conocer el presidente de la República, Nicolás Maduro, quien señaló que los resultados los reveló una encuesta.



Desde el Cuartel de la Montaña, el primer mandatario nacional, destacó que este programa no fue hecho por el Fondo Monetario Internacional (FMI), sino que es creación venezolana.



"Yo personalmente me encargué de preparar el Plan de Recuperación Económica, en compañía de expertos venezolanos (...) Así como me nutrí de las opiniones del pueblo todo que dio su apoyo fundamental" afirmó en declaraciones que transmitió Venezolana de Televisión.



Durante una reunión con los delegados del IV Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), criticó que sectores de la derecha calificaran el programa como "paquetazo".



En ese sentido explicó que paquetazo es lo que aplica el nuevo gobierno de Colombia que preside Iván Duque, quien llegó aumentando los impuestos para los más pobres, "reduciendo lo salarios y anunciando la privatización de todos los servicios públicos".



Adicionalmente puso como ejemplo el paquetazo que aplica el presidente de Argentina, Mauricio Macri, siguiendo las recetas del FMI, "robando a los trabajadores, acabando con las pensiones, negándole los presupuestos a la educación superior", dijo.



Resaltó que contrario a lo que sucede en Colombia y Argentina, el programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica es perfecto, "de pensamiento venezolano, de factura made in Venezuela, con una profunda carga humanista, revolucionaria, de sensibilidad profunda en el pueblo, que pone como centro al ser humano, a la familia, al pueblo, es el centro de todos nuestros esfuerzos".



De manera firme, el jefe de Estado enfatizó que la protección al pueblo, a los trabajadores, a la familia, se evidencia con el aumento salarial anclado al Petro.



"Hemos puesto el salario en el centro del programa de recuperación (..) esto es un plan de ganar-ganar, ganan los trabajadores, los comerciantes, los productores, "win to win" sería en inglés", dijo.



Para acto seguido agregar que en primer lugar gana el trabajador y la familia en la estabilidad y acceso a los bienes; en segundo lugar ganan los comerciantes que tienen bastante gente que le vayan a comprar sus productos a buen precio, y tienen buenas ganancias; en tercer lugar ganan los productores, agroindustriales porque tienen todos los productos.



El presidente manifestó que ha hecho un gran esfuerzo por comunicar integralmente la visión del plan de recuperación económica, y agregó que el pueblo con su gran sabiduría lo ha asimilado.