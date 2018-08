Comerciantes del Mercado de Quinta Crespo pretenden evadir precios acordados

“Los comerciantes se volvieron locos y subieron los precios nuevamente. Esto se veía venir, subieron hasta el triple”. Credito: Correo del Orinoco

26 agosto 2018 - Ayer sábado, desde tempranas horas de la mañana, como es costumbre del caraqueño, salir el fin de semana al mercado popular para adquirir los productos de la cesta básica, se dificultó este acto para los consumidores que frecuentan el mercado de Quinta Crespo, ubicado en Caracas, debido a los altos precios de los productos.



Luego de un recorrido por las áreas del establecimiento, no se observó la presencia de los funcionarios de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) en el lugar, y lo que si sé logró percibir fue el incumplimiento de los precios acordados y publicados en la Gaceta Oficial N° 6.397, el pasado 21 de agosto.



“Los comerciantes se volvieron locos y subieron los precios nuevamente. Esto se veía venir, subieron hasta el triple”, dijo Carmen Montilla, habitante de La Pastora, quien se acercó al mercado de Quinta Crespo a comprar comida y se encontró que solo un kilo de compuesto (cilantro, cebollín, hierbabuena, surtidos) costaba 100 bolívares soberanos, es decir, 10 millones de bolívares.



La señora Carmen no pudo comprar lo que tenía en mente. No se llevó el compuesto, tampoco el kilo de pollo. Los comerciantes escondieron las carnes y el pollo porque sus precios fueron regulados en la lista de precios justos acordados.



Durante el recorrido se conversó con el comerciante Efraín Cabrera, quien posee en el Mercado Popular de Quinta Crespo, un puesto de carnicería y charcutería, aseguró, que los proveedores no le han despachado pollo y carne, porque según él, no están de acuerdo con los nuevos precios. Agregó que ya tienen dos semanas que no les llega la mercancía.



El señor Pedro Moreno, habitante de Guarenas, comentó que todos los sábados, religiosamente, suben los precios en mercado de Quinta Crespo, lo que le dificulta la compra completa de los productos que va a consumir durante la semana.



“Compré requesón a Bs.S 90, me parece que se ofrece a un precio elevado, porque es un producto de segunda, pero otros quesos cuestan desde 130 soberanos hasta 220”, denunció.



Los transeúntes que se encontraban recorriendo el mercado de Quinta Crespo, de arriba para abajo, buscando economía o, mejor dicho, los productos que se ajustarán a su presupuesto, se mostraron muy desanimados por los costos exhibidos en los establecimientos. Las personas denunciaron la situación y exigieron a los funcionarios de la Sundde que permanezcan en estos recintos para que los comerciantes no remarquen el precio de los alimentos.



“Esto es una locura. Todo lo han aumentado. Yo vine ayer y estaban más bajo. Hoy no funciona el punto de venta, mi esposo duró tres horas en una cola para comprar carne. Yo no pude comprar pasta dental porque no pasó la tarjeta y a mi tía las tarjetas le salían rechazadas, no pudo comprar la charcutería”, dijo Evelyn Montero, quien recorrió varios negocios en búsqueda de pañales para su niña.



MERCADO GUAICAIPURO



Otro de los mercados populares que se visitó ayer fue el de Guaicaipuro, ubicado en la avenida Andrés Bellos en Caracas, donde no había mucha afluencia de personas pero se respetaron los precios acordados.



El comerciante Julián Moreno explicó que el problema fundamental es que suelen supervisar solo la última parte de la cadena comercial, en este caso a nosotros enfatizó. Se preguntó ¿Quién fiscaliza al que le vende al comerciante?, dijo.



“Sucede que ellos nos venden el pollo en 72 soberanos, y a mi me exige la ley venderlo al público en Bs.S 78 y con el margen de ganancia que me queda no me alcanza para cubrir el pago de todos los gastos del fondo de comercio”, indicó.



Moreno, quien en el lugar vende huevos, carnes y pollo a precio acordado en Gaceta, aseguró que el margen de ganancia por la venta de este producto es de 17 por ciento, mientras por la del pollo solo le queda un 3%. Agregó que ayer llegaron seis gaveras de pollos que fueron vendidas al público en pocas horas en el precio establecido.



Por la avenida Fuerzas Armadas de Caracas, muchas personas se encontraban realizando compras. Ricardo Abreu de la parroquia San José mencionó “estoy buscando todos los productos regulados, voy a aprovechar porque me cayó el Bono de Reconversión para adquirirlos”, reiteró.

