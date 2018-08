Crece la incertidumbre en venezolanos varados en la frontera norte de Ecuador

Credito: Efe

Más de 300 venezolanos están varados en la frontera norte de Ecuador a pesar de que Quito eliminó ayer la exigencia de pasaporte como requisito para su ingreso, acatando una decisión judicial, aunque poco después dispuso que presenten la cédula validada, reseña la agencia Efe.



De momento el grupo de emigrantes escribieron una carta dirigida al director de Migración ecuatoriana donde le piden que se estudie la posibilidad de dejarlos ingresar con la Carta Andina considerando que no tienen la posibilidad de regresar a su país para apostillar su documento de identidad.



Por su parte el subsecretario de subsecretario de Gestión de Riesgos de Ecuador, Carlos Basantes, dijo a Efe que de momento esperan una disposición oficial para intervenir.



“Estamos a la espera de una disposición oficial que nos diga cómo proceder”, afirmó.



El viernes Ecuador confirmó la creación de un corredor humanitario para los venezolanos que se encontraban en la frontera norte y que tenían como destino final Perú.



Para esto se destinaron 32 autobuses que llevarían a la gente, de los cuales salieron 22, pero el viernes en horas de la tarde los automotores dejaron de llegar y hasta el momento no se han activado.



“No tiene sentido que vengan si no hay un número considerable de ciudadanos venezolanos que tengan el ingreso legal”, agregó Basantes.



El funcionario no descartó la reactivación del corredor humanitario en el caso de haya una “disposición gubernamental de ayuda”, anotó.



Según fuentes policiales alrededor de 200 personas han pasado desde la media noche, todos con pasaporte y ninguno ha ingresado con la cédula al no tener apostillado el documento.