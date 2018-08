(VIDEO) "La transición a un nuevo sistema monetario siempre conlleva un gran coste"

24 agosto 2018 - En el programa de RT 'Keiser Report', Max y Stacy hablan sobre la confianza y el optimismo que muestran las pequeñas empresas y sobre cómo los estadounidenses han comenzado a gastar como locos en los restaurantes. En la segunda parte, Max aborda la rápida implantación de la criptomoneda Dash en Venezuela.



En este episodio Max entrevista a Ryan Taylor, director Ejecutivo de Dash Core, con el que habla sobre cómo su empresa intenta ayudar al pueblo venezolano, que está asimilando rápidamente su criptomoneda.



"Dash es un elemento muy importante dentro del mundo de las criptodivisas", recalca Max, recordando que "de ahí surgió el sistema de nodos maestros" que "es un sistema a través del cual los beneficios obtenidos de la minería se reparten en 3 partes: una de ellas va al bolsillo del propio minero, otra al Tesoro, y la tercera […] a los nodos maestros".



Según Ryan Taylor, la criptomoneda Dash alcanza "un gran ritmo de adopción en Venezuela", razón por la que el país latinoamericano se ha convertido en el segundo mercado más grande de la misma. "El motivo no es otro que todo lo que está pasando con el bolívar, que se espera que alcance una inflación de 1.000.000%", explica Taylor.



"A día de hoy, estamos viendo cómo más de doscientos comerciantes al mes están empezando a admitir Dash en Caracas y otras ciudades de Venezuela. La verdad es que es increíble; ahora mismo hay unos 900 comerciantes venezolanos que admiten Dash en sus transacciones y la cifra no deja de crecer; estamos viendo incluso su expansión hacia Colombia", subraya el invitado.



Además, Taylor cree que "poseer 'dinero duro' con una red punto a punto proporciona una libertad financiera impresionante a gente que, a día de hoy, no la tiene; ya sea porque su divisa está rota y por tanto todos sus métodos de pago dejan de funcionar para ese entorno o por las restricciones que puedan tener a la hora de utilizar ese dinero". En líneas generales, el invitado recalca que "la transición a un nuevo sistema monetario siempre conlleva un gran coste y es de por sí un gran cambio".









Esta nota ha sido leída aproximadamente 481 veces.

La fuente original de este documento es:

Actualidad.rt.com (https://actualidad.rt.com/programas/keiser_report/286212-posibilidad-revolucion-global-dinero-criptodivisa)