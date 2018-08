Vecinos de Ciudad Guayana protestaron ante el Banco Provincial por falta de efectivo

#Guayana | #24ago Clientes del Banco Provincial denuncian que la entidad bancaria no les permite retirar dinero en efectivo. Personal del Banco dice que “no hay línea, tampoco efectivo”. Trancan alrededores como medida de protesta.

Vía: @elias_rivas #SoyNuevaPrensa pic.twitter.com/hi3NGVCYTw — NPG (@SoyNuevaPrensa) 24 de agosto de 2018

24-08-18.-Vecinos de Ciudad Guayana, estado Bolívar, protestaron este viernes a las afueras del banco Provincial por la falta de efectivo en la entidad bancaria.Los ciudadanos indican que el personal del banco explicó regional NPG que no tienen línea y por eso no pueden retirar el papel moneda. Además, explicaron que aún no han recibido remesas.Una mujer que se encuentra en el lugar explicó que las personas hicieron cola a las afueras del banco desde tempranas horas. Señaló que cuando llegó el personal les dijeron que no había línea ni efectivo.“Una semana que tenemos con el problema del dinero. Entonces, ¿hoy viernes vienen a decir que no vinieron las remesas?”, preguntó.