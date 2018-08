Rusia: La respuesta a las sanciones de EEUU debe liberarnos de la dependencia del dólar

23 agosto 2018 - "Ha llegado el momento en que tenemos que pasar de las palabras a los hechos, deshacernos del dólar como medio de pago", ha afirmado el viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov.



EE.UU. no debe sentirse impune al aplicar las sanciones antirrusas, ha expresado el viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov, a RIA Novosti. "Observamos la ampliación de las listas estadounidenses. Actualmente ya contienen unos 450 operadores económicos rusos", ha señalado el viceministro, agregando que se trata de prácticamente todas las estructuras principales en el sector financiero, energético y de la industria de defensa.



Además, también incluyen muchas empresas pequeñas y medianas, así como afectan a una gran parte de altos cargos oficiales. "Aquí, por supuesto, vamos a responder de manera completamente simétrica, porque los estadounidenses no deben sentirse impunes o cómodos, digamos, desde el punto de vista político-psicológico, pensando que el hecho de poseer el pasaporte estadounidense les da acceso a todos los países del mundo", ha manifestado el diplomático.



"Analizamos con atención y de manera detallada lo que se anuncia en Washington. Pero anuncien lo que anuncien, tenemos una respuesta única, y es que todo esto es absolutamente injustificado", ha aseverado Riabkov. "No tienen ninguna posibilidad de lograr los objetivos que persiguen", ha agregado.



Por otra parte, en una entrevista a la revista Mezhdunaródnaya Zhizn (Vida internacional, en ruso), Riabkov ha afirmado que "las sanciones estadounidenses no deben quedarse sin respuesta debido a la lógica y la mentalidad que existen en EE.UU.". "La falta de respuesta directa a un desafío se percibe allí solo como señal de debilidad", ha expresado.



El viceministro ha subrayado que en vista de las sanciones, Rusia va a imprimir velocidad al proceso que culminará en el abandono del dólar como medio de pago: "Ha llegado el momento en que tenemos que pasar de las palabras a los hechos, deshacernos del dólar como medio de pago, buscar otros esquemas". "Afortunadamente, ya está ocurriendo y vamos a acelerar este trabajo", ha añadido.

