Diosdado: Vamos al contraataque económico

22 agosto 2018 - El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, afirmó este miércoles que el pueblo y el Gobierno está pasando al "contraataque en el área económica".

Tras una marcha en respaldo a la reconversión monetaria que recorrió desde la sede de la Cantv en la Av. Libertador y llegó frente al Palacio de Miraflores, cuestionó que la oposición "desaparecida, que parece un boxeador al borde del knockout, no le presente al país una sola propuesta".

"Nosotros estamos pasando al contraataque económico de Venezuela. Hemos aguantado de todo. Hay que darle un aplauso al pueblo de Venezuela que ha aguantado de todo… mil ataques, ha sido sometido a todas las presiones del mundo, y ahora el pueblo junto a Nicolás pasa a la contraofensiva económica para triunfar y derrotar al capitalismo. Nosotros somos buenos en el contraataque y la derecha lo sabe", aseguró.

Cabello señaló que en la Asamblea Nacional "burguesa" dieron "un espectáculo". "Fueron 37 y terminaron peleando entre ellos. El señor ese que es presidente de la Asamblea en desacato decía: ‘muchachos pórtense bien, el mundo nos está viendo’, por favor, qué vergüenza, si la semana pasada hasta un señor se desnudó allí. Pena debería darles, por eso hermanos hoy la revolución nos necesita más unidos que nunca. Aquí no pueden privar intereses particulares de ningún tipo, ni propuestas políticas distintas al bienestar del pueblo", señaló.

A su juicio, la oposición "ha subestimado" al presidente Nicolás Maduro.

"Quién los entiende. No le hablan a su pueblo, se hablan a ellos mismos, a sus intereses, por eso ellos están como están. No hay liderazgos, no hay quién se atreva a decirle al pueblo lo que está pasando", dijo.

El constituyente destacó que "ahora andan con una vaina que se llama transición; la única transición que hay en Venezuela es al socialismo. No hay transición a más nada".

Desestimó el llamado que hizo para ayer un sector de la oposición venezolana. "Nadie sabe a qué convocaron… Lo que ha presentado Nicolás Maduro es para todos los venezolanos, si fuese sólo para los chavistas, escuchen esto, el Presidente ha asumido el pago en los próximos tres meses de toda la población económicamente activa, que son alrededor de 15 millones de venezolanos, chavistas y no chavistas".

Diosdado Cabello resaltó que donde haya violación de los precios acordados, "nos vamos con la Guardia Nacional, con el Cicpc, con el Sebin, con el DIM, con el que tengamos que irnos al sitio, porque los comerciantes se las dan de vivos… No es por la vía de la multa, sino que nos los llevamos presos para que vean que esto es en serio. Invito al pueblo, al Psuv, esta es la oportunidad para sacar adelante el proyecto revolucionario. A este programa no lo para nadie".