ANC convoca a gobernadores y alcaldes a respaldar las medidas económicas

Caracas, 21 de Agosto - La Asamblea Nacional Constituyente (ANC), convocó para el martes 28 de agosto a los gobernadores y alcaldes del país a lograr un gran acuerdo para respaldar las medidas económicas promovidas por el Ejecutivo Nacional.



"Invitamos la semana que viene a los gobernadores a firmar un gran acuerdo nacional para apoyar al compañero Nicolás Maduro con todo este programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica", enfatizó el presidente de ese cuerpo, Diosdado Cabello, desde el Palacio Federal Legislativo en Caracas.



En transmisión de ANTV, precisó Cabello que la ANC, junto al pueblo, gobernadores, alcaldes, y la dirigencia política revolucionaria del país debe ir a la calles a proteger las medidas económicas.



"Yo he hablado mucho con el presidente, nos ha pedido ayuda y propongo aquí, para el martes 28, presentar un acuerdo. Tareck no puede irse a los comercios. Es decir, solo no debe ir. Esta Asamblea Nacional Constituyente debe hacerlo, pero los gobernadores, alcaldes concejales, diputados, partidos, todos y todas debemos irnos a la calle", manifestó.



Destacó que este 20 de agosto el Gobierno Nacional ha iniciado una contra ofensiva económica para el desarrollo nacional y criticó a la vocería de un sector empresarial y de oposición que está rechazando las medidas.