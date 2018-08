Crece incertidumbre por precio de la gasolina y reportan largas colas en las estaciones de servicio

#20Ago Así amanecen muchas estaciones de servicio en Carabobo y la mayoría de los comercios con las santamarías abajo, tras #ReconversionMonetaria 10:20 a.m pic.twitter.com/NomJvfFVPp — Heberlizeth González (@Heberlizeth) 20 de agosto de 2018

20-08-18.-Las estaciones de servicio Lagopista, Nigale, El Carmen, Munich, entre otras, tenían largas colas desde temprano, reporta el diario Panorama Digital.Motivados por la “incertidumbre” que les genera la puesta en marcha del nuevo cono monetario a partir de hoy, ayer los zulianos salieron desde temprano a hacer largas colas para surtirle a sus vehículos el carburante.Desde el sábado, ya los conductores afirmaban que preferían tomar las previsiones ante, además, el decreto de día no laborable, anunciado por el presidente de la República, Nicolás Maduro.“Yo vine a echar gasolina hoy (ayer) porque no sabemos qué pueda pasar el lunes o el martes. Quise prevenir. Fui al supermercado también antes de la reconversión”, narró el conductor Juan Ontiveros.Las estaciones de servicio Lagopista, Nigale, El Carmen, Munich, entre otras, tenían largas colas desde horas de la mañana.Por otro lado los ciudadanos en Carabobo reportaron este lunes largas colas en las estaciones de servicio de gasolina para abastecer vehículos, luego de la implantación de la reconversión monetaria las calles permanecen vacías con la mayoría de los negocios cerrados en el sector Isabelica, Valencia.En las estaciones de gasolina de San Carlos, estado Cojedes, se han formado largas colas para abastecer a los vehículos. Reportes de Twitter indican que desde las 9:00 am de este lunes han llegado los conductores para poder llegar el tanque del combustible.