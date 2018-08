Econ. Luis Gavazut: El Petro se perfila como bastión para estabilizar la economía

Econ. Luis Gavazut.

20 agosto 2018 - La criptomoneda venezolana el Petro es la primera en el mundo respaldada por reservas petroleras, es un pilar fundamental que ha implementado el Gobierno nacional en aras de avanzar en la recuperación económica del país, aseguró el economista Luis Gavazut.



De acuerdo con el académico, su implementación se pudiera convertir en una herramienta estabilizadora -a corto plazo- de la economía nacional, ya que el Petro es una moneda no inflacionaria debido a que su comportamiento va en torno al precio del barril de petróleo.



"Esto es posible a corto plazo si se logra que el Petro preserve su valor y el mercado nacional e internacional así lo asuma y, al mismo tiempo, exista suficiente oferta de Petros para satisfacer la demanda interna y externa", explicó en entrevista a AVN.



Además, agregó que la criptomoneda "no sufrirá oscilaciones que la perjudiquen debido a su comportamiento en torno al precio del barril, lo que quiere decir que el Petro va a conservar un valor estable en el tiempo que no podrá ser manipulado por páginas extranjeras como Dólar Today, porque depende del precio del petróleo internacional".



Gavazut mencionó que el potencial del Petro ya se ha evidenciado y muestra de ello es el positivo balance al cierre de la primera preventa, ocurrida a finales del mes de abril, que cerró en 3 mil 338 millones de dólares, producto de las negociaciones con grandes empresas.



"Lo interesante de esta medida que adoptó el Gobierno nacional es que el Petro no solo puede anclarse al petróleo, sino también otras riquezas que posee el país como oro, coltán, diamante", subrayó.



El economista refirió que la implementación del criptoactivo debe ser acompañada de otras medidas como garantizar las divisas en las casas de cambio, dando seguridad al pueblo de que podrá adquirir el Petro a una tasa menor al precio que establecen páginas especulativas.



Con ello, señaló Gavazut, "el Petro sería cambiado por la divisas deseadas en las plataformas de intercambio -conocida como exchanges- a un precio más económico.



Con respecto al anclaje del sistema salarial anclado al valor del Bolívar Soberano con el Petro, Gavazut señaló que todo el esquema económico del país se puede tasar en Petro, pero las transacciones se realizarían en bolívares, ya que es la moneda de curso legal.

