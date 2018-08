(VIDEO) Maduro en Facebook Live informó que este martes se publicarán precios acordados: Llama al pueblo a defenderlos

20 agosto 2018 - A través de una transmisión por Facebook Live realizada este domingo en la noche, el Presidente venezolano Nicolás Maduro, acompañado de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, informó que este martes se anunciará una serie de precios acordados de artículos y bienes básicos fijados al Petro, y solicitó al pueblo venezolano que acompañe a las instituciones del Estado en su defensa y en la contraloría social.En este sentido, Maduro hizo referencia al deber del Estado en hacer respetar los precios, ante la imposición de una dolarización de los bienes que se consumen en Venezuela. “Estamos garantizando que la cesta fundamental de consumo esté por debajo del medio Petro”, que es el valor del nuevo salario mínimo, “porque ya esos precios están dolarizados. No deberían ni tocarlos”, dijo en torno a los precios de los productos.Anunció que el nuevo salario mínimo de 1.800 bolívares soberanos entrará en vigencia el 1 de septiembre. El 7 de septiembre se pagará a trabajadoras y trabajadores de Venezuela la primera semana con el nuevo salario mínimo, el segundo pago se hará el día 15, “y luego, a partir del 30 de septiembre, comenzamos a pagar las quincenas normalmente”, explicó.El bono de reconversión monetaria de 600 bolívares soberanos, que se pagará a través del Carnet de la Patria, servirá para apoyar a 10 millones de personas durante el período entre el 20 y el 31 de agosto.En este sentido, recordó que ante la fijación del nuevo ingreso mínimo salarial, el Ejecutivo Nacional asume el diferencial del salario de la nómina de la pequeña, mediana industria y comercios del sector privado, por 90 días. A partir del lunes, estos sectores podrán entregar nóminas. “Tengo los recursos. He ordenado al ministro de Finanzas, Simón Zerpa, que a partir de mañana se encargue de recibir las nóminas de todo los sectores. Les estoy pagando por 90 días para que no tenga la excusa de estar aumentado los precios”, instruyó.El Ejecutivo Nacional anunció este viernes el aumento del salario mínimo a 1.800 bolívares soberanos, equivalente a medio Petro. También anunció que, tanto el bolívar soberano como el Petro y los precios estarán anclados al Petro, moneda virtual cuyo valor gira en relación al precio del barril de petróleo, que actualmente alcanza alrededor de 60 dólares. Un Petro equivale a 3.600 bolívares soberanos; por lo tanto, el salario mínimo equivale a medio Petro.